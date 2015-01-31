Rusia baja tasas y prevén que ingrese en recesión este semestre

El banco central ruso recortó ayer su tasa de interés de referencia en dos puntos porcentuales al 15%, mientras la economía se encamina hacia la recesión debido al colapso de los precios del petróleo y las sanciones occidentales por la crisis de Ucrania.

El banco central dijo en un comunicado que adoptaba la medida al ver condiciones para una reducción de la inflación a mediano plazo.

El banco había subido su tasa de interés principal 11,5 puntos porcentuales el año pasado en respuesta al pánico en el mercado de divisas y una inflación rampante, que alcanzó un 11,4% en diciembre.

La economía rusa se contraerá un 3,2% interanual en el primer semestre de este año, según informó ayer el Banco Central de Rusia en sus previsiones para 2015.

Según el comunicado del banco emisor, el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 0,6% el pasado año tras decrecer en noviembre y recuperarse ligeramente en el último mes del año.

El BC destacó el impacto en la economía nacional de factores externos como la caída de los precios del petróleo y el cierre de los mercados financieros internacionales para las empresas rusas como consecuencia de las sanciones occidentales por la situación en Ucrania.

"El efecto negativo del empeoramiento de las condiciones externas sólo se verá compensado por la dinámica de la moneda nacional", señaló, en referencia a la recuperación del rublo, que se depreció un 40% el pasado año.

Tanto el gobierno como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han vinculado directamente el enlentecimiento de la economía rusa con los precios del petróleo. Según los expertos, en caso de que el barril de crudo se mantenga por debajo de los US$ 60 —el Brent ayer cerró a US$ 52,99—, entonces la economía rusa podría caer hasta un 5% o 6%.

Por otra parte, según el BC, la inflación, que asciende en estos momentos al 13,1%, seguirá aumentando y alcanzará su punto álgido en el segundo trimestre de este año.

Además, pronostica una caída de los salarios y por tanto un decrecimiento del consumo interno entre enero y junio próximo.

El presidente ruso, Vladímir Putin, instó esta semana a las autoridades regionales a explicar a la población las medidas anticrisis para prevenir el descontento entre ciertos grupos sociales.

El plan anticrisis de 2,3 billones de rublos (US$ 35.000 millones) incluye un recorte del gasto del 10% en todos los sectores para este año, menos el militar y los programas sociales. Aprobado esta semana por el gobierno, el plan se centrará en sanear la banca, apoyar la industria, la agricultura y las pequeñas y medianas empresas.

El Banco Central ruso toma medidas para apuntalar economíaEFE y Reuters