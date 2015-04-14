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El País Negocios Finanzas

Real brasileño cae fuerte por datos económicos chinos

14/04/2015, 04:55
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Una denuncia por supuesto desvío de fondos. Foto: AFP. / AFP - US-ECONOMY-EUROS - FIN - East Village Wines owner Bob Chu shows a weeks worth of Euros he's collected on February 8, 2008 in New York City. The media has been using this store as a commentary on confidence in the value of the US dollar versus other currencies, like the Euro, but the store has been accepting Euros ever since the Euro was created. Michael Nagle/Getty Images/AFP =FOR NEWSPAPERS,INTERNET,TELCOS AND TELEVISION USE ONLY= US-ECONOMY-EUROS - New York - New York - UNITED STATES - mn/pr/ljm. DINERO, BILLETES, EUROS D:\Users\drodriguez\Pictures\di10001.JPG
Billetes de euros.
Foto: AFP

El real brasileño cerró con una baja superior al 1,7% contra el dólar el lunes, tras datos que mostraron una fuerte caída en las exportaciones de China, lo que aumentó las preocupaciones sobre el ritmo de crecimiento de la segunda mayor economía del mundo.

En la Bolsa, en tanto, el índice referencial Bovespa cerró prácticamente estable tras perder impulso a lo largo de la sesión, ya que la baja en los papeles del sector educación y los de la minera Vale contrarrestaron el avance de los títulos de Petrobras.

El real perdió un 1,74%, a 3,1245 unidades por dólar la venta, anulando en gran parte el avance acumulado en la semana pasada de 1,86%.

Las exportaciones de China se hundieron un 15% en marzo, la mayor baja en cerca de un año y frente a estimaciones de un avance de 12%.

Los datos de comercio exterior chino también afectaron a las acciones de la minera Vale, que retrocedieron un 1,56%, pese a una tregua en la caída de los precios del mineral de hierro.

S&P colocó la calificación crediticia de Vale en revisión para una posible rebaja, mientras que UBS redujo la recomendación de los ADR de Vale a "vender", lo que también presionó a los papeles.

El Bovespa avanzó un tímido 0,05%, a 54.239 puntos, tras avanzar más de un 1% hasta un máximo de la sesión de 54.886 unidades, renovando el nivel más alto intradía de 2015.

Las acciones de Petrobras redujeron sus fuertes ganancias, tras escalar un 7% ante las noticias de que la petrolera estatal quiere vender su participación en la petroquímica Braskem.

Los papeles preferenciales de Petrobras ganaron un 3,81% y los ordinarios subieron un 4,99%.

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Una denuncia por supuesto desvío de fondos. Foto: AFP.

Bovespa cede alzas y cierra estableReuters

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