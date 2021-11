¿Qué prevén bancos y analistas para el dólar, la economía uruguaya y el déficit en 2022?

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



En América Latina “el ritmo de crecimiento de la economía regional se moderará considerablemente el próximo año, con un efecto de base decreciente y al tiempo que la demanda interna y externa reciban menos apoyo a medida que se endurezcan gradualmente las posiciones de las políticas fiscal y monetaria. La evolución incierta de la pandemia y los cambios de política tras las elecciones en varios de los grandes actores de la región son factores clave a tener en cuenta”. Ese es el contexto que plantea la consultora FocusEconomics.

En noviembre, la estimación promedio para la región es de un crecimiento de la actividad en 2022 de 2,6% (0,1 puntos menos respecto a octubre), según el informe que acompaña el sondeo que se realiza a bancos y consultoras. Para 2023, la expansión regional prevista es 2,4%. Todo esto, tras un aumento de la actividad estimado en 6,4% en 2021.



En el caso de Uruguay, los economistas y bancos subieron levemente sus estimaciones (luego de mantenerlas por cuatro meses consecutivos) del Producto Interno Bruto (PIB) para 2022, según la encuesta FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus de noviembre (a la que accedió El País).

“Después de que el PIB se expandiera en el segundo trimestre en la medición interanual por primera vez desde el tercer trimestre de 2019, es probable que el crecimiento se haya moderado notablemente en el tercer trimestre debido a un efecto base (de compración) menos favorable. Dicho esto, las condiciones deberían haber permanecido optimistas en términos secuenciales, ya que la relajación de las restricciones de COVID-19 probablemente continuó respaldando el gasto de los hogares, mientras que el saludable crecimiento de las exportaciones sugiere que el sector externo se mantuvo sólido”, señaló la consultora sobre Uruguay.



“En cuanto al cuarto trimestre, es probable que el impulso se mantenga a la par, ya que un rápido plan de vacunación y nuevos casos de COVID-19 relativamente moderados en octubre son un buen augurio para la actividad nacional”, agregó.

Según FocusEconomics, para el último trimestre, “después de una expansión proyectada (de 3,1%) para este año gracias a una mayor inversión, el crecimiento del PIB debería acelerarse ligeramente en 2022, y las exportaciones probablemente se beneficiarán de una demanda externa saludable. Sin embargo, la prudencia fiscal y la persistente incertidumbre sobre la evolución de la pandemia nublan las perspectivas”.



Los bancos y consultoras (son 20 los que responden este mes) elevaron sus proyecciones en consenso y esperan que el PIB en Uruguay crezca 3,3% en 2022 (en los cuatro meses previos estimaban 3,2%). Las respuestas varían entre 2,5% (Itaú Unibanco) y 5% (Capital Economics). La estimación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es de un alza de 2,5% en 2022.

El pronóstico de crecimiento de 3,3% de los analistas ubica a la uruguaya como la tercera economía que más crecería en 2022 en la región, por detrás de Colombia y Paraguay e igual que Perú. Venezuela (que no está incluida en el promedio regional) verá crecer su economía 3,8% tras varios años de recesión. Para 2023, los economistas y bancos estiman en consenso que la economía uruguaya crecería 2,7% (misma proyección que en los tres meses previos) con respuestas entre 2% (Capital Economics) y 3,7% (Oikos). El MEF prevé una expansión de 3,1%.

Déficit fiscal.

Los analistas prevén que el déficit fiscal en Uruguay mejore en 2021, 2022 y 2023 (respecto a cada año previo respectivamente) tras el mayor impacto del coronavirus que generó menor recaudación de impuestos, aportes, tasas y mayor gasto en salud y medidas paliativas por la crisis económica. En 2020, el déficit sin el efecto “cincuentones” fue de 5,8% del PIB (cuando la estimación del gobierno era de 6,5% del PIB). El efecto “cincuentones” genera que aquellos que tienen en torno a esa edad y se salen del régimen de AFAP (una ley los habilitó) vuelquen lo acumulado en esas administradoras a un fideicomiso que administra el Banco de Previsión Social. Si bien eso es un ingreso para las arcas del Estado, en el largo plazo más que se revertirá, al ser mayor el gasto en pagar esas jubilaciones.



Para 2022 el consenso de los consultados (respondieron ocho) estimó que el rojo de las cuentas públicas (sin el efecto “cincuentones”) será de 3,9% del Producto, cuando en octubre preveían 3,6% y en septiembre 3,8% del PIB. El mínimo previsto es de 3,3% (Citigroup Global Markets) y el máximo es de 4,2% del PIB (Fitch Ratings). El MEF prevé un déficit de 3,1% del PIB en 2022.

Para 2023, bancos, consultoras y AFAP proyectan un déficit fiscal de 2,9% del Producto -en octubre estimaban 3,1% y en septiembre 2,9% del PIB-, con respuestas entre 2% (Citigroup) y 3,5% del PIB (The Economist Inelligence Unit). El MEF estima un déficit de 2,9% del PIB.

En noviembre los 16 encuestados por LatinFocus (cuatro no respondieron) estimaron en consenso que la suba de precios en 2022 será de 6,8% (frente a 6,7% en los tres meses previos). Las respuestas van entre 6,2% (JP Morgan) y 7,7% (Capital Economics). Ninguno de 16 analistas espera que se cumpla la meta oficial de entre 3% y 6%. Para 2023 los analistas proyectaron en consenso una inflación de 6,3% (frente a 6,4% de los tres meses previos), con un mínimo de 5,5% (BBVA Argentina) y un máximo de 7,4% (República AFAP).

¿A cuánto estará el dólar a fin de 2022 y al cierre de 2023?

Para el cierre de 2022, los encuestados por LatinFocus prevén en consenso que la moneda estadounidense cotice a $ 45,60 (estimaban $ 45,60 en octubre, $ 45,90 en septiembre y $ 46,70 en agosto). Las respuestas van de $ 42,80 (HSBC) a $ 47,30 (Oikos). La estimación de consenso, supone un leve aumento de 3,6% desde ayer hasta fin de 2022.



Para fin de 2023, las consultoras, bancos y AFAP ven al dólar en $ 47,80 (en octubre pronosticaban $ 48, en septiembre $ 48,40 y en agosto $ 49,40). El mínimo esperado es de $ 47 (Capital Economics) y el máximo es de $ 50,30 (Moody’s Analytics).



Ayer, el dólar interbancario retrocedió 0,19%, luego de 4 aumentos consecutivos, y se negoció en promedio a $44,035. La moneda estadounidense cotizó entre $ 44 y $ 44,05 para finalizar en el máximo. El valor de cierre no presenta variaciones respecto al del lunes.



En lo que va del mes el dólar cae 0,33% mientras que en el año aumenta 4%.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 30 transacciones por US$ 13,3 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar cerró estable en $ 42,85 a la compra y $ 45,25 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaría, el dólar subió ayer 1,06% respecto al viernes (el lunes no hubo cotización debido al feriado) y cerró en 5,4772 reales. En el mes la moneda estadounidense en Brasil cae 2,94% mientras que en el año sube 5,4%.



En Argentina el dólar oficial subió 0,02% y cerró en 100,29 pesos argentinos. En el mes aumenta 0,57% y en el año 19,18%.



En tanto, el riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP, subió una unidad y cerró en 108 puntos básicos. Este aumento se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidenses). En el mes el riesgo país sube un punto básico y en el año cae 6 unidades.