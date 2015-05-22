Petróleo Brent y WTI recuperan terreno en mercados internacionales

El barril de crudo Brent para entrega en julio cerró ayer en el mercado de futuros de Londres en US$ 66,62, un 2,57 % más que al cierre de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia para Ancap, terminó la sesión en International Exchange Futures con un avance de US$ 1,67 respecto a la última negociación, cuando finalizó en US$ 64,95.

De esta forma, el precio del crudo volvió a situarse por encima de los US$ 66 tras conocerse que las reservas de petróleo estadounidenses bajaron la semana pasada en 2,7 millones de barriles.

A pesar de esa reducción, superior a la que esperaban los analistas, el nivel de las reservas de Estados Unidos continúa siendo el mayor en 80 años, lo que mantiene las perspectivas sobre un exceso de producción en los mercados.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI) para entrega en julio subió un 2,95 %, hasta los US$ 60,72 el barril, cerca del nivel máximo anual registrado hasta ahora. El precio alcanzado ayer quedó a décimas del máximo anual hasta ahora, anotado el pasado 6 de mayo, de US$ 60,93 el barril, para los contratos de entrega en junio. EFE / LONDRES

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