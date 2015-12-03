Mínimo incremento del dólar en jornada que registró solo US$ 5: de operativa

El mercado cambiario local continúa ofreciendo muy pocos negocios, en un contexto de mínima volatilidad y bajo volumen de operaciones. Ayer, el tipo de cambio subió apenas un 0,01%.

El promedio de las compraventas interbancarias de la víspera se efectuaron a $ 29,573, con lo que acumula un descenso de 0,03% en diciembre y un avance de 21,53% en 2015.

En tanto, el Banco República (BROU) mantuvo la pizarra en los mismos niveles de las últimas tres jornadas, es decir $ 29,15 la compra y $ 30 la venta.

La tranquilidad del circuito de ayer fue tal que solamente se concretaron 23 compraventas por medio de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) por un total de US$ 5 millones.

Al igual que en la jornada del martes, el dólar se movió todo el día en niveles de $ 29,57 y $ 29,58, con la única diferencia de que esta vez cerró en $ 29,58.

Ante este escenario de muy poca operativa y volatilidad casi nula, el Banco Central (BCU) estuvo nuevamente ausente.

En Brasil, principal referencia para el mercado local, el dólar registró ayer una caída de 0,5% hasta los 3,8355 reales.

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