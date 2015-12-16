Mínimo descenso del tipo de cambio con una nueva intervención del BCU

El precio del dólar estadounidense registró una caída marginal ayer, luego de haber avanzado en las cinco sesiones previas, en un mercado local que mantuvo la disposición compradora en buena parte del día y con el Banco Central (BCU) debiendo realizar más ventas para contrarrestar la presión alcista sobre la divisa.

Las compraventas interbancarias de ayer se realizaron a $ 29,787 en promedio, lo que implicó una caída marginal de 0,01%. En dicho nivel, el billete verde acumula un alza de 0,7% en diciembre y de 22,41% en 2015.

El Banco República (BROU), por su parte, mantuvo inalterada la cotización al público en $ 29,35 la compra y $ 30,25 la venta.

Agentes cambiarios consultados dijeron a El País que el mercado local acompañó la tendencia verificada por el dólar en Brasil, donde se operó al alza en buena parte de la jornada, para finalizar en terreno negativo.

Agregaron que, en los momentos en que la tónica local era compradora, apareció el BCU a vender dólares, con lo que evitó un avance mayor.

En total, el Banco Central vendió ayer US$ 10,1 millones al contado y US$ 20 millones a futuro.

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