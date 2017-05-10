MEF logra bajar tasas en pesos a 11,51%

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) colocó ayer deuda en pesos a tres años, por la que recibió una fuerte demanda (más de siete veces la oferta) y pagó el menor rendimiento desde que emite esos títulos.

El MEF licitó Notas del Tesoro con vencimiento a 2020 por $ 650 millones (equivale a US$ 23,1 millones) y recibió una demanda de $ 4.737 millones (US$ 168,7 millones).

Finalmente, Economía colocó $ 668,6 millones (US$ 23,8 millones) a una tasa de retorno de 11,51%. En abril, por la misma nota había abonado un retorno de 12,99% y en marzo de 13,98%.

"Fue clara la baja, pero en la medida que la inflación se sigue desacelerando va a haber más espacio para que sigan bajando las tasas", había dicho a El País una fuente del MEF previo a la emisión de ayer.

Dólar.

El dólar interbancario fondo se negoció por segunda jornada consecutiva al alza —subió 0,19%— al cotizar en promedio a $ 28,077. Con ello, el billete verde redujo su caída a 0,11% en lo que va del mes, y a 4,03% en lo que va del año.

Al igual que en la jornada del lunes, el Banco Central fue clave en la suba del dólar al comprar US$ 9,2 millones de los US$ 30,6 millones que se operaron durante la jornada.

Al público en las piza- rras del Banco República (BROU), la moneda estadounidense aumentó 6 centésimos tanto a la compra como a la venta, para finalizar en $ 27,76 y $ 28,43 respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron en total 80 transacciones por un monto equivalente a US$ 30,66 millones.

Durante la jornada, la moneda estadounidense osciló entre un precio mínimo de $ 28,05 y un máximo de $ 28,10, para finalmente cerrar en $ 28,09.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó 0,34% y cerró ayer en 3,1849 reales,. Por el contrario, en Argentina el dólar presentó un incremento de 1,01% y cotizó en 15,5467 pesos argentinos, siendo este el mayor valor desde el pasado 27 de marzo. En tal instancia el dólar cerró en 15,6075 pesos argentinos.

Astori: "Si no baja el déficit, es abrir las puertas a mayor endeudamiento". Foto: Archivo

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