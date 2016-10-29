Mayor suba semanal del dólar en casi dos meses

Anuncio de medida del BCU generó más disposición a comprar.

El precio del dólar estadounidense en el mercado local logró un aumento semanal "punta a punta" de 1,15% (la mayor suba semanal desde el 9 de septiembre), algo impensado entre lunes y martes, pero el anuncio del Banco Central (BCU) del jueves generó un cambio en las expectativas y accionar de los agentes.

El promedio de las compraventas interbancarias de ayer fue de $ 28,344, lo que implicó el mayor incremento diario desde el 5 de septiembre. Cuando solo resta una sesión para que cierre octubre, el tipo de cambio acumula una baja de solo 0,13% en octubre y de 5,12% en 2016.

Por su parte, el Banco República (BROU) aumentó ayer respecto al jueves 14 centésimos la cotización al público a $ 27,83 y $ 28,83 compra y venta respectivamente. La variación semanal fue de un alza de 13 y 49 centésimos en cada caso.

Por medio de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se operaron un total de US$ 210,4 millones entre lunes y viernes.

El mercado local inició el lunes sin cambios en la tendencia, con el BCU apareciendo en los primeros minutos para evitar que la fuerte presión vendedora llevara al dólar por debajo de los $ 28. En las dos jornadas que estuvo presente, el Central realizó compras por US$ 59,8 millones.

Sin embargo, el jueves la autoridad monetaria anunció que a partir del 1° de noviembre se podrán integrar en dólares estadounidenses las colocaciones de Letras de Regulación Monetaria emitidas por dicha institución, como una medida para evitar que, quienes tengan que vender dólares para hacerse de pesos para integrar dichos títulos no pasen por el mercado cambiario, con su consiguiente presión bajista sobre el dólar. Esto generó una primera reacción del mercado, que mostró una clara disposición compradora.

No obstante, se espera que dicho cambio de tónica no perdure por muchos días pues, como suele suceder tras el anuncio de una medida, el mercado reacciona pero luego corrige en los días siguientes.

Dólares. Foto: Reuters

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