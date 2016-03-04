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El País Negocios Finanzas

Mayor baja diaria del dólar desde septiembre

04/03/2016, 06:00
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AFP - billetes de 100 dolares americanos, dinero, dolar - FIN - economy (general) - TO GO WITH AFP STORY BY MOHAMAD ALI HARISSI An Iraqi man counts money behind a pile of American dollars in his currency exchange bureau in Baghdad on April 11, 2012, as the price of goods went up across the country due to the new inflated exchange rate of the US dollar. AFP PHOTO / ALI AL-SAADI IRAQ-ECONOMY-MONEY-EXCHANGE - Baghdad - - - IRAQ - ALI AL-SAADI - AS/eis
ALI AL-SAADI - AFP - AFP/AFP

El dólar estadounidense tuvo ayer un claro ajuste a la baja, con un mercado que tuvo menor presión compradora y que no contó con la intervención del Banco Central (BCU).

Las compraventas interbancarias se efectuaron ayer a $ 32,318 en promedio, lo que implicó la mayor caída diaria desde el 25 de septiembre (-0,65%). De esta manera, la divisa abandonó su mayor nivel histórico y acumula un avance de 0,07% en marzo y de 8,18% en el año.

En tanto, el Banco República (BROU), redujo 25 centésimos la compra de la pizarra a $ 31,75 y 15 centésimos la venta a $ 32,85.

A través de la Bolsa Electrónica (Bevsa) se operaron US$ 14,5 millones.

Operadores cambiarios consultados por El País indicaron que, pese a la abultada liquidez del mercado, varios agentes que habían estado comprando fuerte en las jornadas previas ayer no estuvieron.

Agregaron que, el hecho de que el BCU esté convalidando tasas más elevadas en las emisiones de títulos en pesos, genera cierto atractivo por dichos instrumentos, con lo que se reduce, en cierta medida, la disposición a comprar dólares.

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Retrocedió un 0,65%

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