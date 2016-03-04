Mayor baja diaria del dólar desde septiembre

El dólar estadounidense tuvo ayer un claro ajuste a la baja, con un mercado que tuvo menor presión compradora y que no contó con la intervención del Banco Central (BCU).

Las compraventas interbancarias se efectuaron ayer a $ 32,318 en promedio, lo que implicó la mayor caída diaria desde el 25 de septiembre (-0,65%). De esta manera, la divisa abandonó su mayor nivel histórico y acumula un avance de 0,07% en marzo y de 8,18% en el año.

En tanto, el Banco República (BROU), redujo 25 centésimos la compra de la pizarra a $ 31,75 y 15 centésimos la venta a $ 32,85.

A través de la Bolsa Electrónica (Bevsa) se operaron US$ 14,5 millones.

Operadores cambiarios consultados por El País indicaron que, pese a la abultada liquidez del mercado, varios agentes que habían estado comprando fuerte en las jornadas previas ayer no estuvieron.

Agregaron que, el hecho de que el BCU esté convalidando tasas más elevadas en las emisiones de títulos en pesos, genera cierto atractivo por dichos instrumentos, con lo que se reduce, en cierta medida, la disposición a comprar dólares.

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Retrocedió un 0,65%