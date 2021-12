Luego de la mayor suba mensual en más de un año, el dólar cayó en noviembre, ¿qué pasó?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la mayor suba mensual en más de un año y medio (en octubre), el dólar tuvo una caída en noviembre, donde bajó 0,18% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el de cierre de octubre).

El dólar comenzó el mes con una clara tendencia a la baja y acumuló seis caídas consecutivas, para luego alternar aumentos y descensos sin un comportamiento claro.



De los 21 días en los que hubo cotización en el mes, en 11 lo hizo a la baja mientras que en 10 fue al alza. El valor máximo alcanzado por la moneda estadounidense durante noviembre se dio el 18 cuando cotizó en $ 44,192 (un precio máximo en siete meses además) y el mínimo ocurrió el 9 del mes con un valor de $ 43,51 (tras los 6 descensos seguidos).



El mayor aumento del billete verde en noviembre, fue el 12 cuando subió respecto al día anterior un 0,61%. La mayor caída fue el 5, con un descenso diario de -0,83%, el cual fue la mayor caída diaria en más de un año y tres meses.

El precio promedio del dólar en noviembre fue $ 43,99, un aumento respecto al de octubre de 0,85%. Este es el segundo aumento seguido en el valor promedio, ya que en el mes anterior subió 2,16%.



Ayer, el dólar interbancario cerró el mes al alza, al subir 0,22% y se negoció en promedio a $ 44,10. En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre $ 44,08 y $ 44,15, para finalizar en el mínimo. El valor de cierre se incrementó 0,18% respecto al lunes.



En lo que va del año la moneda estadounidense aumenta 4,16% y en los últimos 12 meses acumula una suba de 4,03%.

Cotización "punta a punta" del dólar en noviembre de 2021

En una disertación ayer en el Club de Golf, el director ejecutivo de Ceres, Ignacio Munyo dijo que “el dólar es un tema” porque “está planchado” y “preocupa mucho a sectores que no se han beneficiado de los precios internacionales” y tienen que competir con una región más barata”.

Al público y en la región.

En noviembre, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó 10 centésimos para compra y venta. El promedio pizarra en el mes a la compra fue de $ 42,78 y a la venta de $ 45,18. Ayer los valores al público subieron 10 centésimos y cerraron el mes en $ 42,90 a la compra y $ 45,30 a la venta.



Durante el mes se realizaron a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en total 869 transacciones por un monto equivalente a US$ 378,7 millones. El día de mayor operativa fue el 23 de noviembre cuando se hicieron 69 transacciones por US$ 33,6 millones. Ayer se negociaron US$ 15,9 millones en 39 operaciones.



En Brasil, el principal mercado de referencia en materia cambiaria, la moneda estadounidense subió 0,14% ayer respecto a la jornada anterior y finalizó en 5,6199 reales. En el mes el dólar en Brasil cayó 0,41% “punta a punta” mientras que en el año aumenta 8,14%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,02% ayer y finalizó en 100,96 pesos argentinos. En noviembre la moneda estadounidense a nivel oficial aumentó 1,24% y en lo que va del año se incrementa 19,98%.



Por su parte, en el mercado informal el dólar blue aumentó 2% en el mes “punta a punta” para cerrar ayer a 201,50 pesos argentinos.

Riesgo, tasa y deuda.

El Índice UBI (Uruguay Bond Index), elaborado por República AFAP y que mide el riesgo país, subió una unidad ayer y cerró en 129 puntos básicos. En línea con la turbulencia en los mercados internacionales en las últimas semanas (debido a la nueva variante de COVID-19 denominada ómicron), el riesgo país aumentó en noviembre 22 unidades “punta a punta”. A su vez, en lo que va del año, se incrementa 15 puntos básicos.



En el mercado de dinero, el 11 de noviembre tras la reunión de su Comité de Política Monetaria, el Banco Central anunció un nuevo aumento en la tasa de política monetaria, en esta instancia de 50 puntos básicos, fijando el nuevo valor de referencia en 5,75%. La tasa de interés call (que se cobran los bancos por prestamos entre sí a un día) promedio del mes fue de 5,6%, levemente por debajo del nuevo objetivo del Central (pero, hay que tener en cuenta que hasta el 10 el objetivo era 5,25%).



Por último, el gobierno amplió ayer su Nota del Tesoro en Unidades Previsionales (UP, ajustan por el Índice Medio de Salarios Nominales, igual que las pasividades) con vencimiento en enero del 2037. El monto licitado fue de 1.150 millones de UP (US$ 40 millones), con una demanda de más del triple: 3.626 millones de UP (US$ 105 millones). Finalmente el monto adjudicado fue de 2.754 millones de UP (US$ 79,9 millones) con un rendimiento de 1,79% anual.