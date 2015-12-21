Los mercados cambiarios de la región operan en direcciones diversas

Como en el cierre de la semana anterior, el dólar en Uruguay operó este lunes sin cambios, mientras que bajó en Argentina y registró nuevamente un fuerte incremento en Brasil.

Los mercados cambiarios del Cono Sur comenzaron la semana operando con las mismas características que cerraron la semana que pasó. Sin cambios en Uruguay, baja en Argentina y un fuerte incremento en el mercado brasileño.

En Uruguay.

El dólar no registró cambios en la operativa de este lunes respecto a como cerró el pasado viernes, con el billete interbancario cotizando a $ 29,757 en una jornada donde el mercado operó un total de US$ 11,3 millones, sin registrarse intervención del Banco Central del Uruguay.

En pizarra del Banco República el valor de compra al público se mantiene en $ 29,30 la compra y $ 30,20 la venta.

En Brasil.

El real se depreció hoy un 1,92 % frente al dólar estadounidense, moneda que volvió a superar el techo de los 4 reales y terminó la sesión cotizada a 4,023 reales para la compra y a 4,025 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Según el diario O Globo, hay resistencia entre los agentes del mercado financiero ante el nombramiento de Nelson Barbosa como ministro de Finanzas, ante el alejamiento de Joaquim Levy.

Barbosa, por su parte, se reunió este lunes con inversores extranjeros a los que les aseguró estar "comprometido" con la disciplina fiscal y habló sobre la "continuidad" a la política de reformas estructurales en curso.

Los inversores locales y extranjeros transmitieron su interés en que se cumpla en 2016 el superávit primario del 0,5 % del Producto Bruto Interno en 2016, con lo cual se hará frente al aumento de la deuda pública.



En Argentina.

El dólar operó con fuertes bajas en la tercera rueda de operaciones tras la eliminación del cepo cambiario. La divisa en el mercado mayorista (interbancario) perforó el nivel de los $ 13, y en el minorista (pizarra cambiaria) se ofreció a $ 13,10, cincuenta centavos menos que en el último cierre.

Así profundizó la tendencia al repliegue que mostró después de la liberalización cambiaria en un mercado que pasó a estar predominado por la oferta. El billete se operó con puntas, en el mayorista, de $12,75 para la compra y $12,81 para la venta, es decir, registró una baja del 3,6% respecto del cierre de $ 13,29 del viernes.

El dólar minorista, en tanto, empezó la rueda con una cotización de $ 13,45 para la venta, y para cerrar con una cotización de $13,10 para la venta y $12,80 para la compra.

Con información de EFE, ANSA, O Globo (GDA) y La Nación (GDA)

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el dólar en el cono sur