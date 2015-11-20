Leve caída del dólar en mercado atento a los descensos a nivel internacional

Luego de haber registrado tres avances marginales consecutivos, el tipo de cambio registró ayer un descenso mínimo de 0,09%, con un mercado local que estuvo más atento a la evolución bajista del billete verde a nivel internacional.

o de las compraventas interbancarias de la víspera se efectuaron a $ 29,463, nivel que se encuentra un 0,33% por encima del cierre de octubre y un 21,08% superior a la última sesión del año pasado.

Por su parte, el Banco República (BROU), redujo cinco centésimos la cotización al público a $ 29,00 la compra y $ 29,90 la venta.

De acuerdo a lo indicado por los operadores cambiarios consultados por El País, el mercado local mantuvo la tónica de mucha tranquilidad, con escasos negocios, aunque con una mayor presión vendedora.

Esa presión, agregaron, se debió al descenso registrado por el dólar frente a las principales divisas del mundo, principalmente en Brasil, donde se desplomó un 1,61% hasta su menor nivel en dos meses y medio: R$ 3,729.

Esa tendencia llevó a que el Banco Central (BCU) no tuviera necesidad de vender dólares. A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica (Bevsa) se operaron US$ 8,5 millones.

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