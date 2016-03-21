Leve baja del precio del dólar en el inicio de una semana corta

El dólar interbancario cayó cuatro centésimos equivalentes al 0,05%, mientras que la venta al público bajó cinco centésimos. En Argentina también cayó, pero en Brasil subió.

El dólar interbancario promedio operó a $ 32,181 con una baja de 0,05%.

Se concretaron 31 operaciones a través de las pantallas de Bolsa Electrónica de Valores por un total de US$ 16,1 millones

Al público el precio del billete verde también se redujo. En la pizarra del Banco República terminó a $ 31,65 (sin cambios) y $ 32,70 (una caía de cinco centésimos).

En Argentina, el dólar interbancario terminó a $ 14,50, cayendo 31 centavos y perforando la barrera de los 15 sobre la que se situaba desde mediados de febrero. Se debe a un crecimiento de la oferta debido a una licitación de títulos de la Provincia de Buenos Aires.

En Brasil, el dólar comercial subía 0,75% a 3,61 reales, después que el Banco Central licitara 20.000 contratos de swaps cambiarios con recompra, que equivalen a la compra de dólares en el mercado spot.



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