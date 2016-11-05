Letras compradas con dólares sacan presión al billete

Ayer, el 77% de una Letra en pesos se pagó con dólares.

El tipo de cambio finalizó la primera semana de noviembre con una caída "punta a punta" de 0,68%, en la que solamente se movió en un sentido, con un mercado que mostró una clara disposición vendedora, aunque no se registraron compras del Banco Central (BCU).

El dólar interbancario fondo se operó ayer en $ 28,151 en promedio, lo que implicó una caída diaria de 0,13%. De esta manera, la divisa acumula cuatro jornadas consecutivas de bajas y se ubica un 0,45% por debajo del cierre de octubre y un 5,76% inferior a la última sesión del año pasado.

El Banco República (BROU), por su parte, redujo ayer respecto al jueves siete centésimos la cotización al público hasta $ 27,65 y $ 28,59, compra y venta respectivamente. La variación semanal fue de un ajuste a la baja de 18 centésimos en el primer caso y de 24 centésimos en el segundo.

El mercado cambiario local estuvo bastante tranquilo esta semana. Si bien hubo una sesión menos, por el feriado del miércoles, el total operado a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) alcanzó los US$ 97,4 millones, lo que hizo un promedio diario de US$ 24,35 millones. Esta cifra fue sensiblemente inferior a la del promedio diario de la semana pasada: US$ 42,08 millones.

Esto se debió, en buena medida a que el dólar había logrado despegarse de los $ 28 en las últimas dos sesiones de la semana anterior, con lo que el BCU no tuvo necesidad de intervenir.

La búsqueda de pesos del mercado local de esta semana era esperable, dado que la liquidez de los bancos disminuye a comienzos de cada mes.

Por otra parte, en la emisión de Letras de Regulación Monetaria (LRM) del BCU de ayer, a 180 días, un 77% del total emitido fue optó por integrar con dólares, medida que entró a regir esta semana. Esto es, de los $ 817,55 millones emitidos en el tramo competitivo, $ 630 millones fueron con dólares.

El gobierno busca contener la baja del dólar. Foto: Archivo El País

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