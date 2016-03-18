Jornada volátil para el tipo de cambio

El precio del dólar estadounidense tuvo una sesión de mucha volatilidad ayer, moviéndose dentro de un rango sumamente amplio de precios, con los agentes locales muy atentos al desplome del billete verde en Brasil.

En este contexto, el dólar interbancario fondo se operó ayer a $ 32,246 en promedio, lo que implicó un descenso diario de 0,32%. De esta manera, la divisa pasó nuevamente a terreno negativo en marzo (-0,16%) pero acumula un alza de 7,94% en 2016.

Por su parte, el Banco República (BROU) mantuvo inalterada la compra de la pizarra en $ 31,75 y subió cinco centésimos la venta a $ 32,85. Agentes cambiarios consultados dijeron a El País que el desplome del dólar en Brasil de ayer de 2,3% explicó la tónica vendedora de buena parte del día. Sin embargo, luego aparecieron compradores y dieron fuerte impulso. La diferencia entre precio mínimo y máximo operado fue de 31 centésimos.

RETROCEDIÓ UN 0,32%