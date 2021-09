Tras inicio estable, dólar subió ayer 0,29%

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar subió ayer 0,29% y cerró en un valor promedio de $ 42,816. La divisa osciló entre $ 42,77 y $ 42,85, para cerrar finalmente en $ 42,83. El valor de cierre aumentó 0,30% respecto al anterior. En el mes el dólar sube 0,83% y en el año 1,12%. A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 61 transacciones por un monto de U$S 20,3 millones.

Al público en las pizarras del Banco República, las cotizaciones subieron 15 centésimos y cerró en $ 41,65 la compra y $ 44,05 la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaría, el dólar subió 1,36% y cerró en 5,4206 reales. En el mes acumula un aumento de 5,39% y en el año de 4,31%. En Argentina el dólar oficial subió 0,03% y cerró en 98,66 pesos argentinos. En lo que va del mes aumenta 0,94% y en el año sube 17,24%.



Ayer el Gobierno Central amplió su Nota del Tesoro en Unidades Previsionales (UP) con vencimiento en enero del 2037. El monto licitado fue de 1.150 millones de UP (U$S 34,14 millones), el cual fue más que superado por la demanda, se propusieron 4.300 millones de UP (U$S 127,64). Finalmente el monto adjudicado fue el doble del licitado, 2.300 millones de UP (U$S 68,27 millones) con un rendimiento de 1,75%



El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP, subió una unidad y cerró en 106 puntos básicos. En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por prestamos entre sí a un día) se ubicó en 4,95%, el valor objetivo que fijó el Banco Central para la tasa de política monetaria (5%).