Inicio de semana a la baja para el dólar con pocos negocios

Como suele suceder en cada Semana Santa, el mercado cambiario local permanece bastante tranquilo, con muchos operadores de vacaciones, y este año no ha sido la excepción, con el dólar operándose a la baja.

El promedio de las compraventas interbancarias de ayer fue de $ 25,701, lo que implicó un descenso diario de 0,45%. Cuando solamente resta una sesión para que finalice el mes, la divisa acumula un avance de 4,31% en marzo y de 5,62% en 2015.

El Banco República (BROU), por su parte, redujo 10 centésimos la cotización al público hasta $ 25,30 la punta compradora y $ 26,05 la punta vendedora.

De acuerdo a lo indicado por los operadores cambiarios consultados por El País, la jornada estuvo muy tranquila ayer en cuanto a volumen de negocios y a variaciones de precios.

Si bien se concretaron 80 compraventas a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) por un total de US$ 21,6 millones, el rango de precios dentro del cual se movió la divisa fue de apenas cinco centésimos.

Mientras el precio máximo operado fue $ 25,72, el mínimo fue $ 25,67, culminando en $ 25,68.

Las fuentes consultadas también dijeron que era de esperarse un ajuste a la baja, más que nada tomando en cuenta que el viernes se había operado en los niveles más elevados desde enero de 2005.

Por otra parte, la divisa estadounidense en Brasil, principal referencia para la plaza cambiaria local, comenzó la jornada al alza pero luego comenzó a ceder para cerrar el día con un descenso de 0,27% hasta los 3,2317 reales.

FED ya no inunda de dólares.

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