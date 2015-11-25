Fuerte intervención del Banco Central evita salto del dólar

Por tercera jornada consecutiva el tipo de cambio se operó al alza ayer, con un mercado muy comprador que generó un lógico impulso sobre la cotización, y que llevó al Banco Central (BCU) a efectuar fuertes ventas (de US$ 45,3 millones en total) para evitar un ascenso mayor.

Las compraventas interbancarias se efectuaron al mayor nivel desde el 2 de julio de 2004, $ 29,547 en promedio, lo que implicó un ascenso diario de 0,14%.

Cuando restan solamente cuatro jornadas para que finalice el mes, el billete verde acumula un avance de 0,62% en noviembre y de 21,43% en 2015.

El Banco República (BROU), en tanto, incrementó cinco centésimos la cotización al público hasta $ 29,10 la compra y $ 30 la venta.

De acuerdo a lo indicado por los agentes cambiarios consultados por El País, el mercado local mostró una clara disposición compradora ayer, llevando al dólar hasta operarse a un máximo en el intradía de $ 29,58.

Las fuentes consultadas estimaron que la disposición a adquirir dólares del mercado local se debe a varios factores.

En primer lugar, de a poco se están adelantando a una eventual suba de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en su próxima reunión de mediados de diciembre, con el consiguiente impulso sobre el dólar que ello supone.

En segundo lugar, también se están adelantando a una eventual devaluación en Argentina cuando asuma el nuevo presidente, Mauricio Macri, el 10 de diciembre.

Por último, el mercado local sigue teniendo buenos niveles de liquidez.

El BCU debió realizar fuertes ventas ayer para evitar un alza mayor: US$ 30,3 millones al contado y US$ 15 millones a siete días.

A través de Bevsa se operaron US$ 54,4 millones.

dólar, dólares

En total vendió US$ 30,3: al contado y US$ 15: a futuro