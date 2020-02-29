Esfuerzos de la OPEP por hacer subir el precio del crudo chocan con el coronavirus

PETRÓLEO

Un sondeo de analistas mostró que esperan que el barril de petróleo Brent promedie US$ 60 en el año.

REUTERS

Los precios del petróleo estarán presionados este año por la propagación del coronavirus, que tendrá impacto en la economía y la demanda mundial, lo que contrarrestará los esfuerzos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) por recortar la producción para apuntalar al mercado.

Un sondeo de Reuters realizado a 42 economistas y analistas sostiene que el crudo Brent promediará US$ 60,63 el barril en 2020, una baja de 5% respecto a la proyección del mes anterior de US$ 63,48 por barril.

El crudo ha perdido casi 30% desde máximos de enero y el barril de WTI se sitúa bajo US$ 50, después de que el virus afectó la demanda en China, el mayor importador mundial de petróleo, y de que reavivaran las preocupaciones sobre el exceso global de suministros.

“En el primer trimestre, esperamos que las interrupciones en la actividad económica causadas por el brote pesen duramente la demanda del crudo y los precios”, dijo Caroline Bain, analista de Capital Economics.

Se espera que la OPEP y sus aliados liderados por Rusia anuncien recortes más drásticos de la producción —de hasta 1 millón de barriles por día— durante una reunión en Viena el 5 y 6 de marzo. Aún así, los analistas entienden que estas medidas harán poco por suavizar los efectos del virus en el panorama para la demanda y los precios.

De los 37 encuestados en los sondeos de enero y febrero, 25 redujeron sus previsiones de precios del referencial Brent —el tomado por Ancap— en el presente año.

Los analistas estiman que la demanda mundial de petróleo crecerá entre 700.000 y 1,1 millones de barriles por día (bpd) este año, en comparación con la proyección del mes anterior de un alza de entre 800.000 y 1,5 millones de bpd.