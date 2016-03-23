En la última sesión de la semana el dólar bajó 8 centésimos

El dólar interbancario promedio bajó levemente 0,02%, registrando así la quinta caída consecutiva, en un mercado con muy pocos negocios. En Argentina y Brasil el billete verde aumentó frente a las monedas locales.

En la última sesión de la semana debido al feriado, el dólar interbancario promedio operó a un precio de $ 32,085, lo que representó una baja de 0,02%. La última operación de la jornada se hizo a un precio de venta de $ 32,080, con lo que la cotización no registró modificaciones frente al cierre precio.

La semana corta llevó a que hoy se efectuaran muy pocas operaciones, comercializándose tan solo US$ 6,3 millones a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores y sin la participación del Banco Central tampoco.

Al público la divisa estadounidense no registró variantes. En la pizarra del Banco República terminó a $ 31,55 y $ 32,65 para compra y venta respectivamente.

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En Argentina el dólar revirtió la tendencia bajista que venía mostrando y aumentó nueve centavos en el promedio de venta al público terminando a $ 14,74.

En Brasil, por su parte, nuevos swaps con pacto de recompra efectuados por el Banco Central empujaron al precio del dólar que operaba a 3,677 reales con una suba de 2,08%.

Bancos advierten que si situación no cambia, tendrán que desprenderse de los dólares. Foto: El país.

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