El tipo de cambio tuvo un leve ascenso ayer en mercado movido

Tal como viene sucediendo en las últimas jornadas, el precio del dólar estadounidense continúa alternando entre alzas y bajas en el mercado local, y ayer se operó al alza, con un circuito que estuvo muy operado pero con pocos negocios.

El promedio de las compraventas interbancarias de ayer fue de $ 26,796, un 0,16% por encima de la media del martes. De esta manera, la divisa volvió a terreno positivo en junio (+0,07%) y acumula un avance de 10,12% en el año.

En tanto, el Banco República (BROU) incrementó cinco centésimos la cotización al público hasta $ 26,40 la compra y $ 27,20 la venta.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se concretaron 121 compraventas por un total de US$ 31,4 millones.

Si bien el volumen de operaciones fue bastante elevado, la variación de precios fue muy reducida.

De hecho, el precio mínimo operado fue $ 26,78, desde $ 26,75 en que había cerrado el martes y el máximo, alcanzado al cierre fue $ 26,80. Este estrecho rango dentro del cual se movió el tipo de cambio ayer redujo la cantidad de negocios, dijeron a El País operadores cambiarios consultados.

El mercado local se desprendió ayer de la tendencia internacional, donde el dólar se operó, en buena medida, a la baja.

El euro avanzaba un 1,01% al cierre de esta edición, operándose en US$ 1,1263, mientras que en Brasil, el billete verde cerró con un alza mínima de 0,003% en 3,1347 reales, aunque se movió en terreno negativo en todo el día.

Por otra parte, el Banco Central convalidó tasas más altas por las Letras de Regulación Monetaria (LRM) en pesos a 91 días (12,79%), pero no aceptó en su totalidad las exigencias del mercado. De los $ 840 millones anunciados, solamente aceptó $ 595,33 millones y recibió una demanda de $ 2.204 millones.

Dólares

Suben tasas de las letras