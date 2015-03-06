El real pierde otro 1% frente al dólar tras datos de empleo en EE.UU.

La moneda de Brasil se debilitaba a media tarde más de un 1 % ante el dólar, por quinta sesión seguida, luego de la publicación de sólidas cifras del mercado laboral de Estados Unidos en febrero, lo que refuerza las expectativas de una subida de las tasas de interés en ese país.

En la tarde de este viernes, el real perdía un 1,61% a 3,0603 unidades por dólar. El jueves, la moneda se depreció un 1,03% a 3,0115 unidades por dólar tras cotizar entre 2,9798 y 3,0231 unidades durante la sesión.

Mientras tanto en Estados Unidos, el crecimiento del empleo se aceleró en febrero y la tasa de desocupación bajó al mínimo en más de seis años y medio, a 5,5%, en nuevas señales que podrían alentar a la Reserva Federal a considerar una subida de tasas de interés en junio.

Por su parte el billete verde avanzó este viernes a un máximo de 11 años y medio contra una canasta de importantes monedas.

En América Latina, también operaban a la baja el peso mexicano, el peso chileno y el colombiano.

Según Pedro Tuesta, economista de la consultora 4Cast, en Washington, "toda la región está sufriendo, pero el real es especialmente vulnerable debido a los problemas fiscales de Brasil".

Esta semana la moneda brasileña se debilitó más allá de la barrera psicológica de las 3 unidades por dólar, luego de que un plan de austeridad que presentó el gobierno brasileño fue rechazado en el senado, en un revés político para la mandataria Dilma Rousseff.

Antes de la publicación de los datos del empleo en Estados Unidos el real se apreciaba y algunos operadores especulaban que el Banco Central podría aumentar el ritmo de intervención en el mercado cambiario para suavizar el impacto de la depreciación de la moneda.

Este viernes, datos oficiales mostraron que en febrero la inflación de Brasil alcanzó su máxima aceleración en casi diez años y en el mercado de acciones prevalecía el tono negativo. El Bovespa perdía un 0,89% a 49.914 puntos, en línea con el declive en Wall Street.



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