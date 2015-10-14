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El País Negocios Finanzas

El precio del dólar al público volvió a caer por debajo de los $ 30

14/10/2015, 18:18
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A Pakistani currency deader counts U.S. dollars at his shop in Karachi, Pakistan on Tuesday, Oct. 7, 2008. The rupee edged to a record low to the U.S. dollar during the last few minutes of interbank trade on Tuesday, weighed down by worsening economic fundamentals and unrelenting demand for dollars to cover imports. (AP Photo/Fareed Khan)
Fareed Khan/AP

Aunque a nivel interbancario el dólar promedio operó casi estable, el precio de venta al público bajó 20 centésimos, cayendo nuevamente por debajo de los $ 30.

Tras el salto de 1,19% que el dólar interbancario promedio había registrado el martes, ayer el billete verde en el mercado mayorista bajó 0,03%, a un precio de $ 29,423.

El mercado contó, otra vez, con la participación del Banco Central del Uruguay (BCU) que vendió US$ 5,5 millones, sobre un total operado a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores de US$ 13,4 millones.

La última operación dela sesión se pactó a $ 29,350, lo que implicó una baja de 0,68% respecto del cierre de ayer.

Diferente fue lo que ocurrió a nivel mercado minorista donde el precio se contrajo sensiblemente. En la pizarra del Banco República la divisa terminó a $ 28,95 y $ 29,80 para compra y venta respectivamente. Las bajas en cada punta fueron de cinco y 20 centésimos.

Según datos de oglobo.com.br el dólar en Brasil bajaba 1,51% hasta los 3,835 reales debido a los datos decepcionantes que se conocieron hoy sobre las economías de China y Estados Unidos que hacen suponer a los inversores que la Fed estadounidense retrasará hasta el año que viene la suba de tasas.

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