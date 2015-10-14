El precio del dólar al público volvió a caer por debajo de los $ 30

Aunque a nivel interbancario el dólar promedio operó casi estable, el precio de venta al público bajó 20 centésimos, cayendo nuevamente por debajo de los $ 30.

Tras el salto de 1,19% que el dólar interbancario promedio había registrado el martes, ayer el billete verde en el mercado mayorista bajó 0,03%, a un precio de $ 29,423.

El mercado contó, otra vez, con la participación del Banco Central del Uruguay (BCU) que vendió US$ 5,5 millones, sobre un total operado a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores de US$ 13,4 millones.

La última operación dela sesión se pactó a $ 29,350, lo que implicó una baja de 0,68% respecto del cierre de ayer.

Diferente fue lo que ocurrió a nivel mercado minorista donde el precio se contrajo sensiblemente. En la pizarra del Banco República la divisa terminó a $ 28,95 y $ 29,80 para compra y venta respectivamente. Las bajas en cada punta fueron de cinco y 20 centésimos.

Según datos de oglobo.com.br el dólar en Brasil bajaba 1,51% hasta los 3,835 reales debido a los datos decepcionantes que se conocieron hoy sobre las economías de China y Estados Unidos que hacen suponer a los inversores que la Fed estadounidense retrasará hasta el año que viene la suba de tasas.



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