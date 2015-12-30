El petróleo Brent baja un 3,33 % y cierra en US$ 36,53

Mientras que las reservas de Estados Unidos siguen al alza, cuestión que no ayuda a que los precios del crudo se recuperen.

El barril de crudo Brent para entrega en febrero cerró este miércoles en el mercado de futuros de Londres en 36,53 dólares, un 3,33 % menos que al cierre de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la sesión en el International Exchange Futures (ICE) con fuertes recortes, que eliminaron por completo las ganancias del martes, cuando subió hasta los 37,79 dólares por barril.

Las reservas de Estados Unidos siguen al alza, lo que no ayuda a que los precios del crudo se recuperen, y si a esto unimos las noticias que provienen de China, que hablan de menos crecimiento y, por ende, menos consumo de petróleo y de energía, todos los elementos se dan para un mercado bajista.

Además, según los expertos, el Brent ha chocado en varias sesiones con una resistencia en los 38 dólares y parece nuevamente encaminado a encontrar su suelo, en torno a los 36 dólares por barril.



Pozo de petróleo. Foto: Reuters.

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