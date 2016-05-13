El dólar tuvo un leve repunte de 0,14%

Luego de haber retrocedido un 0,91% en las dos jornadas previas y de haber alcanzado su menor cotización desde el 14 de abril, el tipo de cambio tuvo un lógico ajuste al alza en la víspera, aunque leve, con un mercado que estuvo bastante movido en cuanto a operativa, pero poca volatilidad.

En este contexto, el dólar interbancario fondo se operó ayer a $ 31,394 en promedio, lo que implicó un leve ascenso diario de 0,14%. De esta manera, la divisa redujo la caída acumulada en mayo a 0,39% y amplió el avance de 2016 a 5,09%.

El Banco República (BROU), por su parte, incrementó cinco centésimos la punta compradora de la cotización al público a $ 30,90 y 10 centésimos la punta vendedora hasta $ 31,95.

De acuerdo a lo señalado por los agentes cambiarios consultados por El País, la jornada de ayer se presentó bastante tranquila en cuanto a volumen de negocios.

Este último se vio reducido debido a la menor volatilidad del tipo de cambio, que ayer se movió dentro de un rango 12 centésimos ($ 31,30 y $ 31,42).

A pesar de ello, el mercado local estuvo bastante movido: a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se concretaron 76 compraventas por un total de US$ 23,8 millones.

Las fuentes consultadas destacaron que en la víspera no se dio incidencia desde Brasil, donde el dólar subió un 0,79% a R$ 3,4727.

Además, los operadores coincidieron en que algunos agentes aprovecharon las caídas de los días previos para comprar dólares, lo que explica la leve presión alcista sobre la cotización.

MENOR VOLATILIDAD