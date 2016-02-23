El dólar tuvo un leve repliegue a $ 31,90

El tipo de cambio inició la semana con un leve descenso de 0,11%, con un mercado local que estuvo muy tranquilo y que ofreció un reducido volumen de operaciones.

El dólar interbancario fondo se operó ayer a $ 31,901, nivel que se encuentra un 2,88% por encima del cierre de enero y un 6,79% superior a la última jornada del año pasado.

El Banco República (BROU), por su parte, redujo cinco centésimos la cotización al público a $ 31,40 la compra y $ 32,40 la venta.

Operadores cambiarios consultados por El País explicaron que el dólar comenzó con cierta fuerza ayer, operándose levemente por encima del cierre del viernes, a $ 31,95. Sin embargo casi de inmediato apareció el Banco Central (BCU) a efectuar ventas con el objetivo de restarle presión a la divisa estadounidense.

Si bien fueron solamente US$ 200.000 los que vendió la autoridad monetaria, fueron suficientes para contrarrestar la incipiente presión compradora inicial.

Luego, el dólar comenzó a ceder terreno de a poco y finalizó la jornada en niveles de $ 31,90, tras haber tocado el mínimo del día de $ 31,89.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se concretaron 29 compraventas por un total de US$ 10,3 millones.

En tanto, en la región el billete verde tuvo movimientos dispares.

Mientras en Argentina una sólida demanda de divisas generó un impulso alcista, que llevó al dólar a subir 0,41% a 15,09 pesos argentinos, en Brasil tuvo un desplome de 1,81% acompañando la tendencia internacional de menor aversión al riesgo y cerró en 3,95 reales.

La moneda llegó a nuevo máximo desde octubre de 2004.

BCU vendió US$ 200.000