El dólar tuvo la suba más alta para enero desde 2003

Aumentó 3,8% y fue el 14° mes consecutivo al alza para el billete verde.

Tradicionalmente, enero solía ser un mes donde el dólar caía ante la afluencia de turistas que llegaban a vender divisas, impulsando su cotización a la baja. Los tiempos cambiaron y en los últimos tres años, enero fue mes de suba para el dólar y 2016 no fue la excepción con un incremento "punta a punta" de 3,8% al comparar la cotización de ayer con la de fin de 2015, el mayor ascenso desde julio.

Pero además, esta vez, el primer mes del año marcó la mayor suba del dólar para un enero desde 2003, cuando había aumentado 4,22%.

En tanto, este avance del tipo de cambio representó el decimocuarto mes consecutivo de subas, la racha positiva más prolongada desde agosto de 1998.

Ayer la divisa estadounidense en la cotización interbancaria se negoció en promedio a $ 31,008. Durante todo el mes enero el promedio fue de $ 30,734, marcando una suba de 3,45% frente al promedio de diciembre. Este aumento fue el más pronunciado desde abril del año pasado.

Por su parte, el Banco República (BROU) mantuvo inalterada la cotización al público ayer respecto tanto al jueves como al viernes previo en $ 30,50 la compradora y $ 31,50 la venta. La variación mensual fue de un fuerte incremento de $ 1,10 y $ 1,20 respectivamente (+3,96%).

Por medio de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se operaron un total de US$ 386,10 millones entre el 4 y el 29 de enero.

Durante el primer mes del año, el dólar se movió con una clara tendencia alcista, subiendo en 15 jornadas, al tiempo que bajó en las restantes cuatro sesiones. Pero dichas caídas fueron de apenas un 0,03% en promedio.

Varios factores explicaron los avances del dólar en el mercado local, y fueron de índole interna y externa.

En el primer caso, las instituciones financieras locales mostraron buenos niveles de liquidez, lo que les redujo la necesidad de vender divisas, con su consiguiente reducción en la eventual presión bajista que podrían haber ejercido sobre la cotización del billete verde.

De hecho, los bancos tomaron pesos prestado a un día de plazo, a través del call, a una tasa promedio de solo 5,5%.

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Además, otro factor que se dio fue la esperada menor intervención del Banco Central (BCU) en el mercado cambiario, que hasta fines del año pasado había sido el único agente que le había puesto cota superior al dólar.

Es que una vez que pasaron las presiones inflacionarias que se vivieron en 2015, la autoridad monetaria "liberó" un poco más la flotación del tipo de cambio.

Una prueba de ello fue que, de las 19 sesiones del mes, el Central intervino solamente en cinco ocasiones, vendiendo apenas US$ 21,8 millones al contado (spot), el monto más reducido desde que reapareció a fines de julio del año pasado.

Exterior.

Pero las presiones alcistas también provinieron desde el exterior.

Más allá de la suba de tasas definida por la Reserva Federal de Estados Unidos a mediados de diciembre, que ya había hecho subir a la divisa de ese país, durante las primeras semanas del mes se registró una enorme volatilidad en los mercados internacionales que llevaron a buscar activos y monedas más seguras, siendo el dólar una de las opciones más elegidas, generando un impulso adicional sobre su precio.

La inestabilidad internacional de principios de año fue determinada por la incertidumbre de los inversores respecto de la salud de la economía, y por el desplome de los precios del petróleo.

En el caso del crudo, llegó a operarse en los menores niveles en más de 12 años, aunque en la última semana tuvieron un fuerte repunte, con lo que redujeron las pérdidas del mes. El barril Brent, que se opera en Londres y es el que toma como referencia Ancap, cerró con una caída mensual "punta a punta" de 6,36% a US$ 34,74, al tiempo que el WTI, cayó un 9,23% hasta los US$ 33,62.

Por otra parte, el fortalecimiento del dólar en la región también tuvo incidencia en el mercado local.

Mientras en Argentina dio un salto de 6,91% a 13,904 pesos argentinos, (por la eliminación de parte del cepo cambiario el 14 de diciembre), en Brasil llegó a subir más de un 5,51% a mediados del mes, para finalizar con un alza menor de 1,93% hasta los 4,0243 reales.

Deuda.

Los precios de los bonos globales uruguayos, al igual que el resto de sus pares de países emergentes, también sufrieron la volatilidad internacional.

Según el índice Bvmbg, de la Bolsa de Valores, la caída mensual "punta a punta" fue de 0,61% al cerrar ayer en 183,4 unidades.

A su vez, el índice de riesgo país UBI, de República AFAP, registró un fuerte incremento de 46 enteros, hasta los 294 puntos básicos, pero llegó a ubicarse en 309 unidades el 20 de enero, el mayor nivel desde octubre de 2011.

Tipo de cambio real.

El Banco Central (BCU) debió publicar ayer el dato de Tipo de Cambio Real de diciembre, pero en su lugar volvió a publicar el de noviembre (ya lo había divulgado en diciembre) en su página web.

En noviembre del año pasado y en términos interanuales, la economía uruguaya habría registrado un aumento de competitividad de 1,2% frente a sus principales socios comerciales, por primera vez desde febrero.

Además de factores locales, las presiones vinieron del exterior. Foto: AFP

El Banco Central “liberó” al dólar