El dólar tuvo en marzo la mayor suba en 19 meses: 4,2%

El precio del dólar estadounidense en el mercado local finalizó marzo con el mayor incremento mensual "punta a punta" desde agosto de 2013, al avanzar un 4,21%, con una fuerte incidencia de los avances registrados por la divisa a nivel internacional, y a pesar de los persistentes problemas de liquidez que tuvieron algunos bancos privados, lo que le restó impulso.

En la víspera, se concretaron 100 compraventas a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) a un promedio de $ 25,677, lo que implicó el segundo descenso diario consecutivo, esta vez un 0,09%. En este nivel, la divisa acumula un salto de 5,52% en el año.

El incremento mensual de marzo fue el cuarto consecutivo, la racha positiva más prolongada desde abril del año pasado.

Por su parte, el Banco República (BROU) subió cinco centésimos la cotización al público ayer respecto al lunes, al ubicarla al cierre de la jornada en $ 25,35 la punta compradora y $ 26,10 la punta vendedora. La variación mensual fue de un alza de $ 1,05 y $ 1,20, compra y venta respectivamente.

Los montos operados ayer a través de Bevsa alcanzaron los US$ 29,2 millones, al tiempo que durante el mes se transaron US$ 610 millones, casi US$ 100 millones más que en febrero, y durante el primer trimestre se operaron US$ 1.612,1 millones. Tanto el monto mensual como el trimestral son los más abultados desde al menos agosto de 2000, fecha desde la cual El País posee estadísticas.

El mercado local se movió, durante el tercer mes de 2015, básicamente al influjo de la evolución del dólar frente a las principales divisas del mundo, donde tuvo fuertes apreciaciones en un contexto de mucha incertidumbre respecto del futuro de las tasas de interés en Estados Unidos. Las principales influencias vinieron tanto desde Brasil como de la Eurozona.

La mencionada incertidumbre se mantuvo hasta el miércoles 18, cuando la reserva Federal de ese país (Fed, Banco Central) quitó la referencia de ser "paciente" sobre un alza de tasas en su comunicado de política monetaria, abriendo la puerta más aun a que ello ocurra en el próximo par de meses.

Tanto antes como después de la reunión de la Fed, el efecto sobre el dólar fue de fortalecimiento, aunque en Uruguay dicho efecto alcista sobre el tipo de cambio se dio, pero en menor medida.

En efecto, el dólar en Brasil dio en marzo un salto mensual de 11,73% hasta los R$ 3,1909 y acumula un gran ascenso de 20,02% en el año.

Este avance trimestral fue el más fuerte para un primer trimestre desde 1999, cuando Brasil devaluó el real y adoptó un régimen de cambio fluctuante.

En tanto, el euro se operaba ayer, al cierre de esta edición, en US$ 1,0738, un 0,8% por debajo del cierre del lunes. Esto implicaba una caída mensual de 3,98% y de 11,27% en el primer trimestre.

Si el dólar no subió más en el mercado local fue porque algunos bancos privados tuvieron problemas de liquidez, tónica que se mantuvo hasta la semana pasada, cuando hubo abultados vencimientos de títulos en moneda nacional, lo que mejoró la disponibilidad de pesos de dichas instituciones.

Una prueba de ello fue que las instituciones, hasta principios de la semana pasada, tomaron pesos a través del call —préstamos entre bancos a un día de plazo— y debieron pagar tasas que se movieron entre un 15% y el 20%, para luego retroceder sensiblemente a niveles del 3%, e incluso sin llegar a operar ayer.

La moneda estadounidense acumula una suba de 5,53% en el año. Foto: Marcelo Bonjour

Máxima operativa mensual histórica: US$ 610 millones