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El País Negocios Finanzas

El dólar subió sin compras del BCU

27/10/2016, 05:00
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El billete verde está en el mejor nivel en casi un año. Foto: AFP
AFP - SINGAPORE-FOREX - EBF - MARKETS & EXCHANGES - A money dealer counts US dollar notes at the change alley in Singapore, 04 May 2005. The dollar lost ground against the yen in Asian trading after the US Federal Reserve raised interest rates by 25 basis points to 3.0 percent as widely expected, dealers said. AFP PHOTO/ROSLAN RAHMAN - SINGAPORE - SINGAPORE - ROSLAN RAHMAN - rr/fl contando dolares
ROSLAN RAHMAN - STF - AFP/AFP

Luego de haber estado presente en las ocho sesiones previas, en las que realizó compras por casi US$ 200 millones, el Banco Central (BCU) no tuvo necesidad de intervenir ayer, dado que el mercado local mostró una mayor disposición compradora, lo que determinó un leve aumento en el tipo de cambio.

En este contexto, el dólar interbancario fondo se operó en la víspera a $ 28,058 en promedio, lo que implicó un avance diario de 0,16%. De esta manera, la divisa redujo levemente la caída acumulada en octubre a 1,13% y a 6,08% la de 2016.

El Banco República (BROU), por su parte, incrementó tres centésimos la compra de la cotización al público a $ 27,73 y siete centésimos la venta a $ 28,41.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se negociaron US$ 37,9 millones.

De acuerdo a lo indicado por los operadores cambiarios consultados por El País, el dólar mostró cierta fuerza en el inicio de la sesión de ayer, operándose un centésimo por encima del cierre del martes, en $ 28,03. Esto llevó a que el BCU no apareciera en los primeros minutos, como sí sucedió en las jornadas anteriores.

La leve presión compradora fue generada por algunos bancos privados y el BROU.

Sin embargo, cuando llegó a $ 28,05, se "trancó" y se mantuvo en esos niveles en la mayor parte del día, agregaron las fuentes, hasta que cerca del cierre apareció un banco privado a comprar y lo llevó hasta $ 28,08.

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El billete verde está en el mejor nivel en casi un año. Foto: AFP

LEVE ALZA DE 0,16%

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