El dólar subió 0,6% durante la semana

El precio del dólar estadounidense en el circuito local finalizó su cuarta semana consecutiva de alzas, impulsada por una clara presión compradora de los agentes quienes, a su vez, se movieron al influjo de los ascensos de la divisa a nivel internacional, más que nada en la región.

Las compraventas interbancarias de ayer se efectuaron en promedio a $ 30,96, lo que implicó un descenso diario de 0,15%. De esta manera, el tipo de cambio finalizó la semana con un avance "punta a punta" de 0,6% y acumula una suba de 3,64% en enero.

En tanto, el Banco República (BROU) mantuvo inalterada la pizarra ayer respecto al jueves en $ 30,50 y $ 31,50, compra y venta respectivamente. La variación semanal fue de un incremento de 20 centésimos.

El mercado local se movió esta semana claramente según los movimientos externos del billete verde, tanto cuando subió como cuando bajó.

A esto se le sumó el hecho de que los niveles de liquidez fueron buenos, lo que redujo la necesidad de vender a los agentes.

Los mercados internacionales tuvieron una semana de suma volatilidad debido a la incertidumbre respecto de la salud de la economía de China y a las enormes oscilaciones de los precios del petróleo.

La tónica alcista local llevó a que el dólar alcanzara en varias sesiones los niveles más elevados desde septiembre de 2002.

Como ha venido sucediendo en este primer mes de 2016, el Banco Central (BCU) tuvo una escasa participación esta semana. De hecho, apareció en una sola jornada y vendió solamente US$ 3,7 millones.

Swap: poder comprar dólares y luego hacer la transacción inversa.

POR CONTEXTO EXTERNO