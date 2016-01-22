El dólar se operó ayer por encima de los $ 31

El BCU vendió US$ 3,7 millones.

La cotización de la divisa estadounidense continúa con su racha imparable, tanto en el exterior como en el mercado local, y ayer se llegó a operar por encima de los $ 31.

El dólar interbancario fondo se promedió en $ 31,005, lo que implicó un incremento diario de 0,21%. En lo que va del mes la divisa ha subido ya un 3,79%.

El Banco República (BROU), por su parte, subió cinco centésimos la cotización al público a $ 30,50 la compra y $ 31,50 la venta.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se concretaron 52 compraventas por un total de US$ 23,2 millones.

De acuerdo a lo señalado por los agentes cambiarios consultados por El País, el mercado inició la jornada de ayer con una fuerte presión compradora, al punto tal que en esos momentos se llegó a operar una partida en $ 31,09, desde $ 30,95 en que había cerrado el miércoles.

Sin embargo, luego la divisa se estabilizó en niveles de $ 31,05, hasta que intervino el Banco Central (BCU), que reapareció tras cinco sesiones consecutivas de ausencia.

Si bien la intervención no fue abultada —vendió solamente US$ 3,7 millones—, la misma alcanzó para que se frenara la presión alcista y, junto a las ventas de otros agentes, el dólar comenzó a retroceder hasta cerrar la jornada operándose en niveles de $ 30,96, apenas 0,03% por encima del cierre del miércoles.

Las fuentes agregaron que ayer continuó incidiendo la apreciación del dólar en el exterior, más que nada en la región. En Brasil, una de las referencias para la plaza local, el billete verde dio un salto de 1,47% hasta cerrar en 4,1655 reales.

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