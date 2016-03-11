El dólar se mantiene en la senda descendente

El tipo de cambio sigue buscando su piso y ayer retrocedió por tercera jornada consecutiva, esta vez un 0,55%, con lo que lleva cinco descensos en las últimas seis sesiones, en las que ha caído ya un 2,18%, con un circuito que mantuvo la clara tónica vendedora.

El dólar interbancario fondo se operó ayer a $ 31,821, con lo que acumula una baja de 1,47% en marzo y un aumento de 6,52% en el año.

Por su parte, el Banco República (BROU), redujo 20 centésimos la cotización al público hasta $ 31,30 y $ 32,30, compra y venta respectivamente.

De acuerdo a lo indicado por los agentes cambiarios consultados por El País, varios factores se están dando que explican esta fuerte tendencia bajista del dólar.

En primer lugar, el Banco Central (BCU) sigue convalidando tasas cada vez más elevadas por las Letras de Regulación Monetaria (LRM) en moneda nacional, lo que las está haciendo más atractivas.

Otro elemento que consideran que está teniendo cierto efecto es el anuncio del gobierno de una suba de la tasa de encajes bancarios en pesos y dólares, como una medida para combatir la inflación y que regirá a partir del 1° de abril.

Por último, el nuevo desplome del dólar en Brasil, que ayer bajó un 1,5% a 3,6414 reales ante la crisis política que vive ese país, también fue mirado de cerca por los operadores locales. En este contexto de mayor oferta de dólares, el BCU no tuvo necesidad de intervenir vendiendo divisas.

Ayer cayó un 0,55%