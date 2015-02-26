El dólar retrocedió por segundo día seguido

El tipo de cambio registró en la víspera el segundo descenso consecutivo, con un mercado que volvió a mostrar una tónica vendedora, pero con una muy reducida volatilidad de precios.

El promedio de las compraventas interbancarias de ayer se realizaron a $ 24,613, lo que implicó un descenso diario de 0,11%. Cuando faltan solamente dos sesiones para que finalice el mes, la divisa acumula un avance de 0,67% en febrero y de 1,15% en el año.

El Banco República (BROU), por su parte, redujo cinco centésimos la cotización al público a $ 24,30 la punta compradora y $ 24,90 la punta vendedora.

De acuerdo a lo indicado por los operadores cambiarios consultados por El País, la jornada de ayer estuvo sumamente tranquila en cuanto a cantidad de negocios y a variaciones de precios. De hecho, la cotización mínima alcanzada fue $ 24,60 y la máxima, que fue la misma del cierre, fue de $ 24,61.

Sin embargo, los montos operados a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) fueron muy elevados: US$ 29,5 millones.

Los agentes agregaron que el descenso del tipo de cambio obedeció a una mayor búsqueda de pesos y, de no haber sido por las fuertes compras del BROU, la caída hubiera sido mayor.

De esta manera, el mercado local se desprendió de la tendencia de Brasil, donde dio un fuerte salto de 1,22% a R$ 2,8681.

Efectivos para hacer frente a varios compromisos de las intendencias. Foto: AFP

Mínima volatilidad