El dólar retrocedió 0,24% ayer en un mercado volátil

La cotización del dólar estadounidense en el mercado local continúa mostrando una clara tendencia de volatilidad, al influjo de las oscilaciones en el exterior, y ayer se operó a la baja.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se concretaron 78 compraventas interbancarias a $ 26,754 en promedio, lo que implicó un descenso diario de 0,24%. De esta manera, el tipo de cambio acumula una mínima caída de 0,08% en junio y un incremento de 9,95% en el año.

El Banco República (BROU), por su parte, redujo cinco centésimos la punta compradora de la pizarra hasta $ 26,35 y achicó 10 centésimos la punta vendedora a $ 27,15.

De acuerdo a lo explicado por los operadores cambiarios consultados por El País, el mercado local mostró una menor disposición compradora ayer, algo que fue atribuido a dos factores.

En primer lugar, a nivel internacional el dólar se movió a la baja, en un contexto de algunos datos positivos en Europa y de cierto optimismo respecto de la situación en Grecia.

En Brasil, principal referencia para la plaza cambiaria local, el dólar retrocedió un 1,25% a R$ 3,1346, al tiempo que el euro registraba, al cierre de esta edición, un fuerte avance de 2,1% cotizándose en US$ 1,1151.

El otro factor que ayudó a la presión vendedora local ayer fue que se vio una menor disponibilidad de pesos en los bancos, que tomaron pesos a un día a través del call, a una tasa de 12%.

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