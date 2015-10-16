El dólar registró una leve baja en un mercado con pocos negocios

El dólar interbancario promedio cayó 0,07%, mientras que su precio al público terminó sin cambios.

La divisa estadounidense se operó a un promedio de $ 29,319, lo que implicó una caída de 0,07%. La última operación del día se pactó a un precio de venta de $ 29,310 o 0,10% menos que la última del jueves.

El mercado se mostró muy reducido con negocios por tan solo US$ 8,7 millones y sin la participación del Banco Central.

Al público el precio del dólar terminó sin cambios. En la pizarra del Banco República cerró a $ 28,90 y $ 29,75 para compra y venta respectivamente.

En Brasil, el dólar aumentó 1,84% a 3,873 reales a la venta ante la incertidumbre política que vive el país y después de conocerse que el déficit fiscal aumentará significativamente frente al año anterior, informó oglobo.com.br.



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