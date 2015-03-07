El dólar reacciona y sube a su máximo desde 2005

El mercado cambiario local no estuvo ajeno ayer a la fuerte y nueva apreciación del dólar en los mercados internacionales, y se dio una fuerte presión compradora desde el inicio de la jornada, que llevaron a la divisa a su mayor nivel desde el 6 de julio de 2005.

El promedio de las compraventas interbancarias ayer fue de $ 24,844, lo que implicó un aumento diario de 0,59%. De esta manera, la divisa cerró la primera semana de marzo con un avance "punta a punta" de 0,83%, el más pronunciado desde mediados de enero. En este nivel, al alza acumulada en 2015 llega a 2,1%.

El Banco República (BROU), por su parte, incrementó ayer 15 centésimos la cotización al público hasta $ 24,55 a la compra y $ 25,15 a la venta. En el primer caso es el nivel más alto desde abril de 2005 y el segundo desde marzo de 2007. A su vez, la variación semanal de la pizarra fue de un alza de 25 centésimos.

Los montos operados a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) durante la semana volvieron a ser muy abultados: US$ 163,7 millones.

El mercado local pareció, por momentos, no reaccionar a la marcada depreciación que sufrieron las principales divisas del mundo, mas que nada el jueves, cuando se acentuó la tendencia externa y el dólar en Uruguay retrocedió.

Solamente el miércoles y ayer, en mayor medida, se pudo observar una incidencia directa desde el exterior.

En Brasil, una de las principales referencias para la plaza cambiaria local, el dólar subió en las cinco sesiones de la semana y dio un gran salto de 7,02%, el más pronunciado desde noviembre de 2008. Ayer cerró en 3,0565 reales, el nivel más elevado desde principios de agosto de 2004.

En tanto, el euro se cotizaba en US$ 1,0844 al cierre de esta edición, el nivel más bajo desde principios de septiembre de 2003. Esto implicó un desplome semanal de 3,03%.

La tendencia ascendente de la divisa estadounidense se acentuó ayer luego de que se conocieran los datos de empleo de la principal economía del mundo, que fueron mejor a lo esperado. Paradójicamente esta buena noticia no fue bien recibida en los mercados, pues hace temer un alza de tasas antes de lo esperado por parte de la Reserva Federal.

dólares

El avance semanal de 0,83% fue el más alto desde enero