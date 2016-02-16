El dólar moderó el aumento: 0,07% ayer

La cotización del dólar estadounidense en el mercado local inició la semana, una vez más, en ascenso aunque a menor ritmo que en las jornadas previas, con un circuito que fue comprador pero que logró ser contrarrestado, en buena medida, por las ventas efectuadas por el Banco Central (BCU).

En este contexto, el dólar interbancario fondo se promedió ayer a $ 31,849, lo que implicó un nuevo máximo desde septiembre de 2002 y un 0,07% por encima de la media del viernes. De esta manera, el tipo de cambio ha dado un salto de 2,45% en las últimas seis sesiones en las que ha subido, y acumula un incremento de 2,71% en febrero y de 6,61% en 2016.

El Banco República (BROU), en tanto, mantuvo inalterada la cotización al público en $ 31,35 la compra y $ 32,35 la venta.

Según explicaron a El País los operadores cambiarios consultados, la jornada se mostró bastante compradora ayer, aunque menos intensa, y volvió a contar con una nueva intervención del BCU, que vendió US$ 9,1 millones al contado (spot).

Los agentes agregaron que, cuando apareció la autoridad monetaria, la presión compradora se intensificó, pero luego perdió fuerza, para acentuarse, otra vez, hacia el cierre de la jornada.

El tipo de cambio se movió ayer en un rango más estrecho de precios: un mínimo de $ 31,83, un máximo de $ 31,90, para cerrar en $ 31,85.

A pesar de la menor intervención del BCU, la operativa fue bastante abultada. A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se operaron un total de US$ 26,9 millones.

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