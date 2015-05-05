El dólar ha subido un 2,2% en tres días

El tipo de cambio inició el quinto mes del año con un avance diario de 0,37%, con un mercado local que acompañó la tendencia alcista registrada por el dólar a nivel internacional y en un contexto de buena liquidez.

El promedio de las compraventas interbancarias de ayer fue de $ 26,479, con lo que ha dado un salto de 2,21% en las últimas tres sesiones. En este nivel, la divisa acumula un alza de 8,82% en el año.

El Banco República (BROU), por su parte, subió 15 centésimos la pizarra hasta $ 26,10 la compra y $ 26,90 la venta.

Operadores cambiarios consultados por El País dijeron que el mercado local mostró una clara presión compradora desde el inicio, con el dólar operándose en niveles de $ 26,40, desde los $ 26,34 en que había cerrado el jueves. Dicha disposición se mantuvo todo el día y al cierre alcanzó el máximo del intradía: $ 26,53.

Las fuentes agregaron que se dieron dos factores que propiciaron dicha tendencia. En primer lugar, la divisa a en el exterior también se operó al alza. En Brasil, principal referencia para la plaza local, el dólar creció 2,24% hasta R$ 3,0807. Además, el euro retrocedía, al cierre de esta edición, un 0,44% a US$ 1,1149.

El otro factor que ayudó a la presión compradora fue de índole local, con buenos niveles de liquidez ayudados por los casi $ 9.400 millones en títulos en pesos que vencieron ayer.

De hecho, el call —tasa que deben pagar los bancos por préstamos de pesos entre sí— ayer se operó al 9%, muy por debajo del 19,6% del jueves.

LRM.

Ayer fue el primer día en que se emitieron Letras de Regulación Monetaria (LRM) en pesos del Banco Central (BCU) sin el requisito de 30% de encaje para capitales del exterior.

Sorprendió al mercado la tasa de corte de la emisión a 30 días: 11,5%, el menor guarismo desde el 20 de octubre del año pasado.

Agentes consultados estiman que la fuerte caída se debió a órdenes agresivas puntuales, pues el monto fue muy bajo ($ 402,97 millones) y la demanda fue de casi $ 1.800 millones, bastante inferior a emisiones previas a plazos similares.

dólares

Fuerte baja de letras