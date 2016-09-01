El dólar empezó setiembre operando a la baja; al público cayó $ 0,05

El dólar fondo interbancario promedio bajó $ 0,101, en tanto que el precio de venta al público cayó cinco centésimos

El dólar interbancario promedio operó hoy a $ 28,607, lo que representó una baja de 0,35%. La última operación del día se pactó a un precio de venta de $ 28,750 con lo que subió 0,17% frente al cierre anterior.

A lo largo de la primera sesión del mes se negociaron US$ 19,2 millones sin que el Banco Central participase de los negocios.

En la pizarra del Banco República la divisa terminó a $ 28,10 (sin cambios) para la compra y a $ 29,30 (-$ 0,10) para la venta.

El billete verde lleva seis caídas mensuales consecutivas en el mercado local.

Dólar con mínimo avance.

TIPO DE CAMBIO