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El País Negocios Finanzas

El dólar empezó setiembre operando a la baja; al público cayó $ 0,05

01/09/2016, 17:58
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Dólar con mínimo avance.
A currency exchange bureau worker checks US dollars, in downtown Tehran, Iran, Wednesday, Dec. 21, 2011. The Iranian rial hit a record low on Wednesday, with the US dollar selling for 16,150 rials in foreign currency exchange offices. The dollar sold for about 10,500 rials last December and in 1979 _ the year an Islamic revolution toppled the pro-Western Shah Mohammad Reza Pahlavi _ it was 70 rials against the dollar. Iran has restricted cash withdrawals and allows banks to sell only $2,000 per year to each person traveling outside the country. (AP Photo/Vahid Salemi)
Vahid Salemi/ASSOCIATED PRESS

El dólar fondo interbancario promedio bajó $ 0,101, en tanto que el precio de venta al público cayó cinco centésimos

El dólar interbancario promedio operó hoy a $ 28,607, lo que representó una baja de 0,35%. La última operación del día se pactó a un precio de venta de $ 28,750 con lo que subió 0,17% frente al cierre anterior.

A lo largo de la primera sesión del mes se negociaron US$ 19,2 millones sin que el Banco Central participase de los negocios.

En la pizarra del Banco República la divisa terminó a $ 28,10 (sin cambios) para la compra y a $ 29,30 (-$ 0,10) para la venta.

El billete verde lleva seis caídas mensuales consecutivas en el mercado local.

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Dólar con mínimo avance.

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