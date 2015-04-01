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El País Negocios Finanzas

El dólar cerró la semana, acortada por el feriado, a la baja

01/04/2015, 18:11
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En los tres días hábiles que tuvo la semana el precio del billete verde se retrajo 0,58%.

Hoy el dólar interbancario promedio operó a $ 25,655, con una baja de 0,05%. La última operación del día se pactó a un precio de venta de $ 25,700, lo que representó una caída de $ 0,08 frente al cierre previo.

El precio al público también se contrajo. En la pizarra del Banco República la moneda estadounidense terminó a $ 25,30 y $ 26,05 para compra y venta respectivamente, lo que implicó una caída de cinco centésimos frente al cierre del martes.

Al final de las operaciones en Uruguay, el dólar en Brasil caía 0,28% cotizándose a 3,182 reales por unidad.

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