El dólar cae 2,6% en tres días luego de medida del BCU

El tipo de cambio inició la semana con un fuerte descenso, el tercero consecutivo, con un mercado local que mantuvo la fuerte disposición vendedora por una resolución del Banco Central (BCU) el jueves y por la caída del dólar en Brasil (principal referencia del mercado cambiario local).

La medida por ahora tiene el efecto buscado de moderar la tendencia alcista del dólar para no presionar a los precios (ver aparte).

El promedio de las compraventas interbancarias de ayer se realizaron a $ 26,111, el menor nivel desde el 9 de abril y un 1,03% por debajo de la media del viernes. De esta manera, la divisa se ha desplomado un 2,6% en las últimas tres jornadas pero se mantiene en terreno positivo tanto en el acumulado del mes (+1,69%) como en el del año (+7,31%).

El Banco República (BROU), en tanto, redujo 25 centésimos la cotización al público hasta $ 25,70 a la compra y $ 26,50 a la venta.

Los montos operados a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) volvieron a ser muy elevados: US$ 59,20 millones.

Según los operadores cambiarios consultados por El País, desde el inicio mismo de la jornada el mercado local mostró una fuerte disposición vendedora, que llevó a que las primeras operaciones se concretaran en niveles de $ 26,25, desde los $ 26,35 en que había culminado el viernes.

Lejos de ceder, la presión se mantuvo en todo el día y llevó a la divisa a un mínimo en el intradía de $ 26,06, cerrando en $ 26,10.

Los agentes agregaron que esta tendencia se debió a una continuidad del anuncio del jueves del Banco Central de eliminar el encaje de 30% (inmovilización de fondos) para capitales extranjeros tenedores de títulos de dicha entidad.

Si bien la medida regirá desde el 1° de mayo, muchos están aprovechando para vender en precios más altos, pues estiman que el dólar pueda bajar aún más. A esto se le sumó la fuerte caída que tuvo el dólar en Brasil, donde ayer retrocedió un 1,13% a 2,9217 reales.

¿Efecto puntual?

El banco estadounidense JP Morgan analizó en un informe para sus clientes —al que accedió El País— la eliminación del encaje a la tenencia por parte de no residentes de títulos del BCU.

"La eliminación del encaje, que, a pesar de algunas modificaciones a través del tiempo, había estado en vigor desde agosto de 2012, aparentemente muestra la intención de aliviar la presión sobre la depreciación del peso uruguayo, que se ha debilitado a su nivel más bajo en más de 10 años", afirmó.

"Si bien la respuesta del mercado a la medida del BCU ha llevado a que el peso uruguayo se revalorice algo, para nosotros no está del todo claro si la corrección inicial será de larga duración o si la fortaleza del dólar va a empujar el peso uruguayo de vuelta a su trayectoria anterior de depreciación", agregó.

Analistas locales habían dicho a El País el viernes que el efecto sería "marginal y transitorio". El economista Aldo Lema, había señalado que "el comportamiento de más largo plazo seguirá dominado por la fortaleza global del dólar, los menores precios externos y la desaceleración interna".

Para Tamara Schandy de la consultora Deloitte, "sería esperable que se modere un poco" la tendencia al alza del dólar.

La suba del tipo de cambio afectó precios.

Un informe del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) señaló que en marzo, "los precios de los componentes transables (aquellos que se comercian con el resto del mundo) mostraron en marzo un crecimiento de 0,87%, impulsados por una fuerte depreciación del tipo de cambio en Uruguay". Para el Cinve "las presiones sobre el tipo de cambio iniciadas en marzo y que continuaron aún con mayor intensidad durante abril" provocan una "corrección en nuestra proyección" de dólar para el cierre del año 2015 y 2016 a $ 28 y $ 29,70 respectivamente. "Pese a que el dato de marzo se encontró estrechamente en línea con lo previsto, nuestros modelos de proyección indican la necesidad de corregir al alza nuestro pronóstico de inflación para 2015 de 8,5% a 8,8%, y realizar una leve corrección a la baja en 2016 de 8,3% a 8,2%", añadió.

Dólares. Foto: AFP

El banco de EE.UU. JP Morgan analizó resolución y efectos