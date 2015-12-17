El dólar apenas se movió y esperan reacción para hoy

Medida de Argentina y la Fed aumentarán presión compradora.

El tipo de cambio registró ayer un mínimo avance de 0,03%, alcanzando un nuevo máximo desde junio de 2004. Hubo una persistente presión compradora que fue contrarrestada por las ventas del Banco Central (BCU), que intervino en el mercado contado donde vendió US$ 2,6 millones.

En promedio las compraventas interbancarias se realizaron ayer a $ 29,795 (nuevo máximo desde junio de 2004), con lo que el dólar acumula un incremento de 0,72% en el mes y de 22,45% en el año. El Banco República mantuvo inalterada la cotización al público en $ 29,35 y $ 30,25, compra y venta respectivamente.

Operadores cambiarios consultados por El País señalaron que el mercado local estuvo muy tranquilo en cuanto a niveles de operativa y cantidad de negocios, con el dólar moviéndose dentro de un rango de precios de apenas tres centésimos.

Según estimaron los agentes, la tranquilidad del mercado se debió a la cautela por dos anuncios importantes: la confirmación de la suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) —ver nota aparte— y la eliminación del cepo cambiario en Argentina (ver nota en página A2.

ANALISTAS.

Consultado acerca de las repercusiones de estos anuncios en el mercado local, el economista Alfonso Capurro de CPA Ferrere sostuvo que probablemente hoy "tengamos un mercado cambiario con bastante volumen y una presión compradora de dólares".

La economista de PwC, Mercedes Comas, indicó que actualmente "es complicado separar los efectos" en el mercado local de la suba de tasas de la Fed, las modificaciones cambiarias en Argentina y la recesión de Brasil, con otra calificadora que le quitó el grado inversor.

Mientras que el economista Pablo Moya de la consultora Oikos, dijo que el anuncio del banco central estadounidense "en el muy corto plazo no va a causar repercusiones" en los mercados, dado que "ya se daba por descontado" la suba en las tasas de interés.

Comas sostuvo que el dólar continuará su proceso de fortalecimiento en el mundo y la región, por lo que "Uruguay debería ir acompañando" este fenómeno, aunque marcó que "la gran limitante es no sacar el ojo de la inflación".

Capurro señaló que más allá del incremento previsible de las tasas de interés, se deberá observar "cómo queda el camino hacia adelante y si Estados Unidos se afirma en este camino de suba de tasas". En el mismo sentido, Moya señaló que esta decisión "marca el fin de una era" con tasas de interés bajas.

Gobierno.

El presidente del BCU, Mario Bergara, dijo ayer en el Foro ACDE que se atraviesa un proceso natural de "normalización en las condiciones financieras internacionales". Agregó que las tasas de interés subirán en forma gradual, aunque "seguirán siendo tasas bajas en dos o tres años".

Yellen comunicó ayer la suba de tasas. Foto: AFP.

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