El dólar alcanzó en Brasil su mayor precio desde agosto de 2004

El real se depreció hoy un 1% frente al dólar, moneda que cerró la sesión negociada a 3,008 reales para la compra y a 3,010 para la venta en el tipo de cambio comercia. El billete estadounidense alcanzó el mayor valor desde el 16 de agosto de 2004.

La suba del dólar en Brasil se produce en línea con el avance a nivel global de la moneda estadounidense y aún presionado por la incertidumbre sobre a un ajuste fiscal en Brasil y a las intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario.

A los inversores les preocupa que el ajuste en las cuentas públicas brasileñas no tenga la firmeza requerida, en medio de obstáculos políticos a la implementación de recortes de gastos y aumento de impuestos.

El miércoles, la presidenta brasileña Dilma Rousseff se reunió con líderes legislativos de su coalición, luego del rechazo en el Congreso a un decreto presidencial que habría aumentado los impuestos sobre las nóminas de las empresas.

Según analistas, las expectativas de una política fiscal más contractiva eran el único factor que amortiguaba la presión bajista sobre el real por el deterioro de los fundamentos macroeconómicos. Se prevé que la inflación supere el 7%, aún con una probable recesión de la economía de Brasil.

La perspectiva del alza de tasas de interés en Estados Unidos también ha elevado la cotización del dólar a nivel global.

Los inversores buscarán señales sobre cuándo la Reserva Federal podría aumentar las tasas en las cifras oficiales de empleo estadounidense que se publicarán el viernes.

En Brasil, la presión sobre el real ha generado dudas sobre el futuro del programa de intervenciones del Banco Central sobre el mercado, que está previsto se aplique por lo menos hasta fines de este mes.



Moneda brasileña. Foto: Archivo El País

devluaciónEFE y Reuters