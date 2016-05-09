El dólar abrió la semana al alza en el mercado local

El dólar interbancario aumentó $ 0,096, mientras que la cotización al público lo hizo diez centésimos.

El mercado local se movió al influjo de Brasil donde la divisa aumentaba frente al real después de conocerse que el presidente de la Cámara de Diputados decidió suspender la votación del impeachment a Dilma Roussef en el Senado.

El dólar interbancario promedio operó hoy a $ 313,640, una suba de 0,30% después de tres bajas consecutivas de la semana pasada. La última operación de la sesión se pactó a un precio de venta de $ 31,630, con lo que registró un aumento de 0,19%.

En las pantallas de Bevsa se comercializaron US$ 36,7 millones sin la participación del Banco Central en los negocios.

Al público la divisa subió diez centésimos en cada punta. En la pizarra del Banco República la divisa terminó a $ 31,15 (+$ 0,10) y $ 32,15 (+$ 0,10) para compra y venta respectivamente.

Dólar con mínimo avance.

TIPO DE CAMBIO