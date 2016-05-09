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El País Negocios Finanzas

El dólar abrió la semana al alza en el mercado local

09/05/2016, 18:00
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Dólar con mínimo avance.
A currency exchange bureau worker checks US dollars, in downtown Tehran, Iran, Wednesday, Dec. 21, 2011. The Iranian rial hit a record low on Wednesday, with the US dollar selling for 16,150 rials in foreign currency exchange offices. The dollar sold for about 10,500 rials last December and in 1979 _ the year an Islamic revolution toppled the pro-Western Shah Mohammad Reza Pahlavi _ it was 70 rials against the dollar. Iran has restricted cash withdrawals and allows banks to sell only $2,000 per year to each person traveling outside the country. (AP Photo/Vahid Salemi)
Vahid Salemi/ASSOCIATED PRESS

El dólar interbancario aumentó $ 0,096, mientras que la cotización al público lo hizo diez centésimos.

El mercado local se movió al influjo de Brasil donde la divisa aumentaba frente al real después de conocerse que el presidente de la Cámara de Diputados decidió suspender la votación del impeachment a Dilma Roussef en el Senado.

El dólar interbancario promedio operó hoy a $ 313,640, una suba de 0,30% después de tres bajas consecutivas de la semana pasada. La última operación de la sesión se pactó a un precio de venta de $ 31,630, con lo que registró un aumento de 0,19%.

En las pantallas de Bevsa se comercializaron US$ 36,7 millones sin la participación del Banco Central en los negocios.

Al público la divisa subió diez centésimos en cada punta. En la pizarra del Banco República la divisa terminó a $ 31,15 (+$ 0,10) y $ 32,15 (+$ 0,10) para compra y venta respectivamente.

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Dólar con mínimo avance.

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