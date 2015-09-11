El Central volvió a vender dólares y la divisa se retrajo levemente

Tras la significativa suba de ayer y con nuevas ventas del Banco Central el dólar registró una pequeña caída de 0,3% en el cierre de la semana.

A contramano de lo que sucedía en el mercado brasileño, el dólar interbancario en promedio cayó 0,03% en Montevideo, operándose a $ 28,806. Mientras, en Brasil el real se debilitaba 0,59% a 3,8738 unidades por dólar.

El Banco Central volvió a tener una activa participación en el mercado vendiendo US$ 3,5 millones al contado y otros US$ 20 millones a siete días de plazo.

La última operación de la jornada, en la que hubo negocios por US$ 24,7 millones a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores, se efectuó a un precio de venta de $ 28,8, con una baja de 0,10% respecto al cierre de ayer.

Al público, el precio de la divisa se mantuvo incambiado. En la pizarra del Banco República terminó a $ 28,40 y $ 29,25 para compra y venta respectivamente.

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