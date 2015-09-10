El BCU volvió a contener suba del dólar que igual aumentó 0,66%

Arrastrado por la suba del dólar en Brasil a partir de la pérdida del grado inversor dispuesto por Standard & Poor's para ese país, el billete verde registró una significativa alza en Uruguay en un mercado que movió volúmenes mucho mayores que los días previos y tuvo una activa participación del Banco Central. Al público aumentó 20 centésimos para la venta.

En Brasil el dólar se disparó hasta 3,90 reales -un aumento de 1,76%- como consecuencia de que la calificadora Standard & Poor's rebajara la calificación de la deuda brasileña a grado especulativo.

El mercado local acompañó esa tendencia y el dólar interbancario promedio operó a $28,85, registrando una suba de 0,66%. La última operación de la sesión se hizo a $ 28,830, lo que implicó una suba de 0,70% respecto del cierre anterior.

El aumento se produjo pese a la activa participación del Banco Central en los negocios del día, dado que vendió US$ 22,7 millones en el mercado spot (operaciones al contado y con entrega inmediata) y otros US$ 16 millones a un plazo de siete días.

Si bien en los días precios el mercado se había mostrado tranquilo y con un escaso volumen de negocios, ayer se puso activo y a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores se transaron US$ 54 millones.

Al público, el precio de la divisa también aumentó. En la pizarra del Banco República terminó a $ 28,40 y $ 29,25 para compra y venta respectivamente, frente a los $ 28,20 y $ 29,05 de ayer.



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