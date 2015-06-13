El barril de Brent subió y cotiza a US$ 63,87

El barril de crudo Brent para entrega en julio cerró ayer en el mercado de futuros de Londres en US$ 63,87, un 1,9% menos que al término de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia para Ancap, acabó la sesión en el International Exchange Futures (ICE) con un retroceso de US$ 1,24 respecto a la última negociación, cuando finalizó en US$ 65,11.

El crudo cayó en una jornada marcada por la previsión de la Agencia Internacional de Energía (AIE) de que la demanda mundial de petróleo será ligeramente menor en la segunda mitad del año, tras el incremento del primer semestre con respecto a 2014.

Los mercados tienen además la vista puesta en la reunión de la Reserva Federal estadounidense de la próxima semana, en la que se podría avanzar un calendario para la primera subida de tipos de interés en casi diez años en Estados Unidos.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó un 1,33%, hasta los US$ 59,96 el barril, aunque la semana cerró en positivo, con un ascenso del 1,4 % respecto al viernes pasado. EFE /LONDRES

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