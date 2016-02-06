Dólar subió 0,8% en semana y BCU vendió US$ 64:

El Central efectuó la mayor intervención semanal en 2 meses.

El tipo de cambio continúa con su fuerte racha alcista, como consecuencia de la decidida presión compradora de los agentes locales, y cerró la sexta semana consecutiva de avances, y a pesar de las fuertes ventas efectuadas por el Banco Central (BCU).

El dólar interbancario fondo se operó ayer en $ 31,256 en promedio, lo que implicó un salto diario de 0,44%.

De esta manera, la divisa alcanzó su nivel más elevado desde el 10 de septiembre de 2002 y cerró la primera semana de febrero con un aumento "punta a punta" de 0,8% y acumula una suba de 4,63% en el año.

En tanto, el Banco República (BROU) incrementó ayer 10 centésimos la cotización al público —respecto al jueves— hasta $ 30,75 y $ 31,75, compra y venta respectivamente. La variación semanal fue de un alza de 25 centésimos.

El mercado local mostró una clara y decidida disposición compradora durante esta semana, la que ejerció una lógica presión alcista sobre la cotización.

Esto determinó que el BCU debiera intervenir fuerte en el circuito para evitar una disparada aún mayor del tipo de cambio.

En las tres sesiones que intervino efectuó ventas por un total de US$ 63,7 millones, de los cuales US$ 59,7 millones fueron al contado (spot) y los restantes US$ 4 millones fueron a futuro (forward). Dicha intervención fue la más elevada para una semana desde mediados de diciembre.

Este mayor dinamismo del circuito cambiario local se vio reflejado, además, en un mayor nivel de operativa. A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se operaron US$ 148,5 millones entre lunes y viernes, el monto más abultado desde fines de noviembre.

De acuerdo a lo explicado por los agentes cambiarios consultados por El País, la mencionada presión compradora local se debió, en su mayoría, a los abultados vencimientos de títulos en pesos. Esta semana vencieron Letras de Regulación Monetaria (LRM) por casi $ 6.100 millones, al tiempo que el BCU solamente colocó $ 1.878 millones en las tres emisiones realizadas.

Esta baja colocación respondió a las elevadas tasas exigidas por los inversores, las que no fueron convalidadas.

Es que persiste en el mercado la expectativa de que el dólar continuará subiendo, con lo que muchos agentes están efectuando un cambio de moneda en los activos que disponen en cartera.

Dólar interbancario