Dólar subió 0,3% en jornada muy volátil

El tipo de cambió inició la semana al alza, en una jornada de muchas oscilaciones de precios, con los agentes locales muy expectantes por la enorme volatilidad registrada por el dólar en Brasil.

Las compraventas interbancarias de ayer se realizaron a $ 31,64 en promedio, lo que implicó un avance diario de 0,3%. De esta manera, la divisa acumula un ascenso de 0,39% en mayo y de 5,92% en 2016.

El Banco República (BROU), por su parte, incrementó 10 centésimos la cotización al público a $ 31,15 la compra y $ 32,15 la venta.

De acuerdo a lo explicado por los operadores cambiarios consultados por El País, la jornada de ayer se presentó sumamente volátil y con un elevado volumen de transacciones.

De hecho, a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se concretaron 112 compraventas por US$ 36,7 millones.

Además, los precios oscilaron entre $ 31,55 y $ 31,80, finalizando la jornada en niveles de $ 31,63.

Los agentes agregaron que esta volatilidad del tipo de cambio se debió, casi exclusivamente, a los fuertes vaivenes sufridos por el dólar en Brasil, una vez conocida la noticia de que el presidente interino de la Cámara de Diputados de ese país, Waldir Maranhao, anuló el proyecto para iniciar un proceso de impeachment a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Esto llevó a que el billete verde llegara a subir un 3,1% ayer al mediodía, a 3,6107 reales para luego retroceder fuerte y culminar con un alza de solo 0,62% a 3,5249 reales.

INCIDENCIA DE BRASIL