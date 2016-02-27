Dólar sube por 9a semana, pese a ventas del BCU

Ayer marcó otro máximo desde septiembre de 2002.

Por novena semana consecutiva, el precio del dólar estadounidense en el mercado local se operó en ascenso, esta vez un 0,68%, con un circuito que presentó un persistente disposición compradora, que ejerció una lógica presión al alza sobre la cotización, y a pesar de las fuertes ventas realizadas por el Banco Central (BCU).

En este contexto, las compraventas interbancarias de ayer se efectuaron al mayor nivel desde el 10 de septiembre de 2002, es decir $ 32,155 en promedio, lo que implicó el cuarto aumento diario seguido, esta vez de 0,28%. Dicho guarismo se encuentra un 3,7% por encima del cierre de enero y un 7,64% superior a la última jornada del año pasado.

Por su parte, el Banco República (BROU) incrementó ayer respecto al jueves cinco centésimos la cotización al público hasta $ 31,65 la compra y $ 32,65 la venta. La variación semanal fue de un ascenso de 20 centésimos en ambos casos.

El tipo de cambio inició la semana con un leve descenso de 0,11%. Sin embargo, a partir del martes y hasta ayer la presión compradora se intensificó y la divisa se movió en un solo sentido: hacia arriba.

La constante disposición a adquirir divisas llevó a que el dólar superara sin ninguna resistencia la barrera de los $ 32 el miércoles.

Las intervenciones del BCU solo evitaron incrementos de mayor magnitud en el tipo de cambio.

De las cinco sesiones de la semana, la autoridad monetaria estuvo presente en cuatro. En total, efectuó ventas por US$ 55,3 millones, de los cuales US$ 21,3 millones correspondieron a ventas al contado (spot) al tiempo que los restantes US$ 34 millones fueron a siete días de plazo (forward).

La operativa semanal fue más abultada que en las semanas previas. A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se operaron un total de US$ 127,4 millones.

Operadores cambiarios consultados por El País coincidieron en que la principal razón para la presión compradora de dólares fue local, aunque también se dio cierta incidencia desde el exterior.

En el caso del mercado local, los agentes tuvieron buenos niveles de disponibilidad de pesos, con lo que la necesidad de vender dólares fue reducida. Es que han vencido montos importantes de títulos en moneda nacional, lo que explica, en buena medida, los buenos niveles de liquidez. A su vez, esta semana vencerán títulos en pesos por casi $ 8.300 millones.

Por otra parte, en la región el dólar se movió con cierta volatilidad, pero incidió en el mercado local en las jornadas en las que subió.

En Brasil, la divisa cerró con una caída semanal de 0,62% a 3,9976 reales; en cambio, en Argentina, el dólar dio un fuerte salto entre lunes y viernes de 2,71% hasta 15,435 pesos argentinos.

Dólar interbancario